Местные не идут. Мигрантов точечно пустят в Россию, чтобы поддержать стройки

По его словам, которые 14 ноября приводит ТАСС, часть мигрантов уехала из страны к себе домой, а вернуться не может. Из-за этого проблема нехватки ресурсов начинает принимать угрожающие масштабы. Для её решения может применяться практика завоза вахтовиков на определенные предприятия. Обследования сотрудников проводить будут за счет работодателя.

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил точечный въезд мигрантов в Россию для работы на стройках. Девелоперы жалуются на острый дефицит трудовых кадров.

«Конечно, в период, когда количество заболевших пока не стабилизировалось, мы не можем рисковать — многие обращаются с просьбами открыть границу для мигрантов. Но мы ищем пути, возможности хотя бы точечно», — сообщил Хуснуллин.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге из-за оттока мигрантов городу не хватает курьеров, строителей, грузчиков и дворников. Местные на такую работу не идут, уверяет бизнес.

