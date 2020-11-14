FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
14.11.2020 14:03
1
Печать

Местные не идут. Мигрантов точечно пустят в Россию, чтобы поддержать стройки

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил точечный въезд мигрантов в Россию для работы на стройках. Девелоперы жалуются на острый дефицит трудовых кадров.

По его словам, которые 14 ноября приводит ТАСС, часть мигрантов уехала из страны к себе домой, а вернуться не может. Из-за этого проблема нехватки ресурсов начинает принимать угрожающие масштабы. Для её решения может применяться практика завоза вахтовиков на определенные предприятия. Обследования сотрудников проводить будут за счет работодателя.

«Конечно, в период, когда количество заболевших пока не стабилизировалось, мы не можем рисковать — многие обращаются с просьбами открыть границу для мигрантов. Но мы ищем пути, возможности хотя бы точечно», — сообщил Хуснуллин.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге из-за оттока мигрантов городу не хватает курьеров, строителей, грузчиков и дворников. Местные на такую работу не идут, уверяет бизнес.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264070191
Странно, что бизнес еще не предлагает местных выселять.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний