“Надо открывать границы”. Как петербургский бизнес плачет без мигрантов

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Из-за пандемии и закрытых границ число мигрантов с разрешениями на работу в Петербурге сократилось на 18%, а иностранцев, приехавших в город по работе - в 2020-м в два раза меньше, чем в 2019-м. Теперь девелоперы и ретейлеры бьются за строителей, грузчиков и уборщиц повышением зарплат, курьерские службы не могут расширить штаты, а комитет по труду и вовсе констатирует: городу не хватает дворников и водителей транспортоуборочной техники.

О том, что в этом году в России стало меньше мигрантов, свидетельствуют официальные данные МВД. Статистика правоохранителей, во-первых, фиксирует число действующих разрешений на работу - этот документ нужно получать тем, кто приехал в Россию на заработки по трудовой визе. Во-вторых, учитывает число действительных патентов - их оформляют граждане, прибывающие по “безвизу” - например, из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и Вьетнама. Так, с января по сентябрь, в России выдали 40,5 тысяч разрешений на работу и 898 тысяч патентов. Год назад - 91,4 тысячи и 1,4 млн соответственно. С целью работы российскую границу с начала года к октябрю, по данным того же МВД, пересекли 1,9 млн человек, в прошлом году - 4,3 млн. Например, число приехавших трудиться узбеков сократилось в 2 раза, таджиков - в 2,2, киргизов - в 2,4.



В Петербурге и области количество действительных разрешений упало на 18%, патентов - на 15%: если к началу марта, по данным местного главка, в городе было 5,7 тысяч разрешений на работу и 218,8 тысяч патентов, то к началу октября - 4,7 и 186,9 тысяч соответственно. В целом же иностранцев, которые въехали в город по работе, за год стало меньше почти в 2 раза.

Рекрутинговые агентства предлагают судить о ситуации на рынке труда иностранной рабочей силы по числу открытых вакансий в сферах, которые традиционно используют труд мигрантов. В hh.ru Северо-Запад, например, “Фонтанке” сообщили, что в сентябре число вакансий в сфере строительства было на 28% больше, чем в феврале. Соискателей, по данным сервиса, напротив, стало меньше, чем зимой - и это при том, что осенью их число раньше, как правило, увеличивалось на 10%.

По данным руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, ЖКХ - одна из самых пострадавших из-за закрытия границ областей петербургского бизнеса. В цифрах это выражается так: число вакансий в сфере автоперевозок в Петербурге по сравнению с маем выросло в 3,7 раз, предложений о трудоустройстве в области ЖКХ - в 3 раза, а на рынке городского благоустройства - на 36%. “Прирост резюме в данных сферах значительно отстает от прироста количества вакансий, и мы наблюдаем ситуацию, когда рынок труда оказывается “соискательским”: так, в автоперевозках конкурс сегодня всего 2,2 резюме на вакансию, конкурс в сфере городского благоустройства – 3,2 резюме на место, в ЖКХ – 2,3. При этом рынок труда считается сбалансированным при конкурсе 4-4,5 резюме на вакансию”, - отмечает эксперт.



С нехваткой иностранных сотрудников в этом году действительно столкнулись компании из самых разных сфер бизнеса. К примеру, из области строительства. Долю мигрантов в этой сфере федеральное правительство в конце прошлого года ограничило, оставив бизнесу возможность привлекать до 80% рабочих из-за рубежа. Пандемия вынудила девелоперов поднимать зарплаты. “Стали торговаться, мол, “я сейчас пойду на другую стройку или платите мне больше”, - рассказывает владелец СК “Дальпитерстрой” Аркадий Скоров. - Надо открывать границы. Они стоят в очереди и хотят приехать”.

“Люди, которые против мигрантов, они же следующий шаг не продумывают: кто будет работать?, - задается вопросом управляющий партнер УК “Теорема” Игорь Водопьянов. - Они туда не идут не из-за зарплаты, а из-за того, что они не хотят работать там. Я вам могу сказать, что таджик или узбек, условно говоря, они всегда работали или работают за тысячу долларов. То есть, грубо говоря, сейчас у них зарплата 60-70 тысяч рублей. Правда, у них большая переработка при этом. Экскаваторщик - 120-150 тысяч, сварщик - за 200 тысяч рублей. Поэтому зарплаты там нормальные, просто народ не хочет туда идти. И хороших специалистов не найти”.



Нехватка мигрантов ощущается и в ретейле. Число иностранцев в этой сфере неоднородно: как говорят игроки рынка, в одних компаниях оно составляет 30%, в других - все 70-80%. В основном в этом году не хватает уборщиц и грузчиков. “Россияне не идут на эти должности, наверное, в силу менталитета. Для них это та работа, на которую они не пойдут, даже если будет совсем плохо”, - считает совладелец сети “Реалъ” Александр Мышинский. - У нас таких работников было не так много, может быть, 5% от общей численности. Но именно из-за того, что людей не найти, повысились немного ставки. Хотя и не критично”. Чтобы найти грузчиков, компания подняла почасовые ставки на 10% по сравнению с прошлогодними зарплатами.

Сказалась пандемия и на облике курьерской доставки. “В iGoods среди курьеров работал очень маленький процент таких людей. Закупщиков вообще не было: нужны были и медицинские книжки, и люди должны были хорошо говорить, так что мы с этим не связывались. Курьеров максимум было 5% - они должны были работать либо как самозанятые, либо как индивидуальные предприниматели, а это для них было проблемой”, - комментирует основатель сервиса iGoods Григорий Кунис. Но, по его наблюдениям, много иностранцев до пандемии работало у двух крупнейших агрегаторов, занимающихся доставкой готовой еды - они, в свою очередь, после закрытия границ перетянули к себе всех местных. “По цепочке это и нас коснулось. Сейчас спрос растет, нам нужно увеличивать штат, а людей находить все сложнее”, - отмечает бизнесмен.



Именно с оттоком иностранной рабочей силы рост цен на поездки связывают сервисы такси. Об этом “Фонтанка” уже подробно рассказывала: осенью ездить на “шашечках” стало на 20-30% дороже, чем в апреле, и в некоторых фирмах открыто признали - спрос на такой способ передвижения уже вернулся к падемийному, водители при этом остались за рубежом.

А вот среди петербургских управляющих компаний недостатка рабочей силы не наблюдается, уверяет гендиректор некоммерческого партнерства предприятий жилищного комплекса “МежРегионРазвитие” Владислав Воронков. По его словам, мигрантов и так почти нет в штатах компаний. “Есть жилкомсервисы, в которых работают порядка до 10-15 иностранцев, например, из 400 сотрудников. На сегодняшний день эти люди уже легализованы на территории России - кто-то получил гражданство. Очень много электриков, сантехников, дворников - это жители Санкт-Петербурга”, - заявляет эксперт.

Коллапса именно в этой области не заметили и в петербургском комитете по труду. Там сослались на данные службы занятости, согласно которым в марте в ЖКХ было заявлено 722 вакансии, в конце октября - 2140, при этом количество соискателей всегда оставалось выше: 1,6 претендентов на место весной и 1,3 - осенью. Зато в ведомстве отметили недостаток водителей транспортоуборочной машины и дворников.



Елизавета Ивантей,

“Фонтанка.ру”