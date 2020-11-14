FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
14.11.2020 13:42
0
Печать

Петербурженка лишилась сумочки на Таллинской. На нее напала школьница в розовой шапке

Вечерний променад в Красногвардейском районе Петербурга обошелся местной жительнице в полсотни тысяч рублей. Ей повстречалась парочка грабителей, которые младше ее на несколько лет.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, в минувший четверг около полуночи в полицию обратилась 23-летняя выпускница Университета имени Герцена.

По ее словам, вечером того же дня к ней подошли двое, это было на Таллинской улице. Они отняли у нее сумочку, в которой был паспорт, ключи, банковская карта и мобильный телефон, после чего убежали. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.

Пострадавшая смогла запомнить приметы своих обидчиков. Это был высокий молодой человек кавказской внешности, одетый в темную одежду. На вид ему было лет 20. Его сопровождала юная особа, которой, судя по всему, нет и 18. Она была значительно ниже парня, а одета в голубую куртку и розовую шапку.

Их разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний