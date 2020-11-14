Петербурженка лишилась сумочки на Таллинской. На нее напала школьница в розовой шапке

Вечерний променад в Красногвардейском районе Петербурга обошелся местной жительнице в полсотни тысяч рублей. Ей повстречалась парочка грабителей, которые младше ее на несколько лет.



Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, в минувший четверг около полуночи в полицию обратилась 23-летняя выпускница Университета имени Герцена.



По ее словам, вечером того же дня к ней подошли двое, это было на Таллинской улице. Они отняли у нее сумочку, в которой был паспорт, ключи, банковская карта и мобильный телефон, после чего убежали. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей.

