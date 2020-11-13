Они умерли, но всё ещё зарабатывают миллионы. Forbes составил список самых богатых мёртвых знаменитостей

На втором месте — американский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз, а точнее компания Dr. Seuss Enterprises, которая превратила более 60 книг любимого детского автора в мультимедийную вселенную, заработала в этом году 33 млн долларов. Но книги, среди которых «Гринч — похититель Рождества», по-прежнему приносят значительную долю дохода — 6 млн долларов в год.

Король поп-музыки Майкл Джексон, ушедший из жизни 11 лет назад, вновь возглавил этот рейтинг. За счёт прав на творчество его наследники заработали 48 млн долларов.

Forbes опубликовал список знаменитостей, чьё имя продолжает приносить крупный доход и после смерти.

Живёт и творчество Чарльза Шульца, автора комиксов о Чарли Брауне и Снупи. Его наследники получили лишь на полмиллиона меньше, чем обладатели прав на произведения Доктора Сьюза. Долей прибыли они обязаны, в частности, новому сериалу «Снупи в космосе» и мультфильму «Рождество Чарли Брауна» в AppleTV.

Далее в списке наиболее хорошо заработавших умерших знаменитостей — очень известный американский гольфист Арнольд Палмер (25 млн долларов), Элвис Пресли (23 млн), баскетболист Коби Брайант (20 млн), рэпер Juice WRLD (15 млн), Боб Марли (14 млн), Джон Леннон (13 млн), Принц (10 млн), Фредди Меркьюри (9 млн), Джордж Харрисон (8,5 млн) и Мерилин Монро (8 млн).

Баскетболист Коби Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта. Его наследники получили миллионы от продажи его коллекции кроссовок от Nike и автобиографии спортсмена, которая разошлась тиражом 300 тыс. экземпляров.

Рэпер Juice WRLD почил чуть меньше года назад, успев записать свой последний альбом — Legends Never Die («Легенды не умирают»). Пока наследники получают неплохо, но станет ли он легендой — покажет время.