Велосипедист решил переехать улицу Бабушкина в неположенном месте и попал под машину под камерой
Автомобиль сбил велосипедиста в Невском районе Петербурга днем 13 ноября. Опасный маневр «двухколесного» ездока попал на камеру наблюдения.
ДТП произошло на улице Бабушкина, в районе домов 48 и 77, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Первоначально очевидцы приняли пострадавшего велосипедиста за ребенка, однако, как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, под машину попал взрослый мужчина.
По данным ведомства, в 13:22 у дома 50 по улице Бабушкина 39-летний водитель автомобиля Ford Transit сбил вне зоны пешеходного перехода 37-летнего мужчину на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии (обновлено в 17:16).
На записи с камеры видеонаблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как велосипедист выруливает с тротуара на проезжую часть там, где ограждение прерывается въездом во дворы. Пешеходного перехода в этом месте нет. На видео также заметно автобус, стоящий у края дороги с той стороны, откуда выезжал велосипедист. Вероятно, из-за этого его появление для водителя автомобиля оказалось совсем неожиданным.