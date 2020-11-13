Автомобиль сбил велосипедиста в Невском районе Петербурга днем 13 ноября. Опасный маневр «двухколесного» ездока попал на камеру наблюдения.



ДТП произошло на улице Бабушкина, в районе домов 48 и 77, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Первоначально очевидцы приняли пострадавшего велосипедиста за ребенка, однако, как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, под машину попал взрослый мужчина.

По данным ведомства, в 13:22 у дома 50 по улице Бабушкина 39-летний водитель автомобиля Ford Transit сбил вне зоны пешеходного перехода 37-летнего мужчину на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии (обновлено в 17:16).