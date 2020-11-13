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13.11.2020 17:02
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Велосипедист решил переехать улицу Бабушкина в неположенном месте и попал под машину под камерой

Автомобиль сбил велосипедиста в Невском районе Петербурга днем 13 ноября. Опасный маневр «двухколесного» ездока попал на камеру наблюдения.

ДТП произошло на улице Бабушкина, в районе домов 48 и 77, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Первоначально очевидцы приняли пострадавшего велосипедиста за ребенка, однако, как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, под машину попал взрослый мужчина.

По данным ведомства, в 13:22 у дома 50 по улице Бабушкина 39-летний водитель автомобиля Ford Transit сбил вне зоны пешеходного перехода 37-летнего мужчину на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу в удовлетворительном состоянии (обновлено в 17:16).

На записи с камеры видеонаблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как велосипедист выруливает с тротуара на проезжую часть там, где ограждение прерывается въездом во дворы. Пешеходного перехода в этом месте нет. На видео также заметно автобус, стоящий у края дороги с той стороны, откуда выезжал велосипедист. Вероятно, из-за этого его появление для водителя автомобиля оказалось совсем неожиданным.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

262210161
А почему в неположенном? Все он правильно делал. Там 2-й сплошной нет.
bluxer
Все-таки в нашей стране велосипедизм не пройдёт.
local_
Решил,что и на дороге можно ездить как вздумается,как на тротуарах.
Этого образумили...
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