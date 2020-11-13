Россияне стали меньше сквернословить. Но 8% считают родной мат поводом для гордости в мире
Граждане России стали реже употреблять в своей речи нецензурные выражения, следует из данных ФОМ, опубликованных 13 ноября на сайте социологической службы.
На следующий день после годовщины Октябрьской революции, 8 ноября 2020 года, 56% россиян заявили, что большинство их знакомых «скорее не употребляют» мат в своей речи. Однако 40% констатируют, что их окружение использует «нецензурные выражения». Ситуация существенно улучшилась за три года. Летом 2017 года мат от родственников, коллег и друзей слышали две трети граждан РФ — 65%. Лишь каждый третий (34%) собеседник ФОМ в 2017 году отмечал чистоту русского языка вокруг себя.
Реже стали материться и сами участники исследования. Если в 2017 году часто сквернословили 16% граждан РФ, то сегодня — лишь каждый десятый (11%). Доля тех, кто использует мат редко, выросла до 61%. А вот количество тех, кто никогда не пользуется обсценной лексикой, осталось неизменным. Лишь 26% участников исследования могут обходиться без бранных выражений в своей повседневной российской жизни.
Чаще всего матерится молодёжь, а в гендерном смысле по этой «скрепе» наблюдается «паритет». Большинство россиян (54%) отмечают, что частота использования непечатных слов мужчинами и женщинами России одинакова.
При этом 60% респондентов уверены, что мат недопустим в художественных произведениях «ни при каких обстоятельствах». 37% считают, что нецензурная лексика в искусстве допустима «иногда». 8% россиян считают, что русским матом можно гордиться на мировом уровне. 85% полагают, что это не предмет для гордости.
Всероссийский телефонный опрос был проведён ФОМ среди 1000 респондентов.