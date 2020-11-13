«Отказались от десертов и спрятались в отеле». Как студия флористики переживает пандемию

«Фонтанка» поддерживает общение с петербургскими предпринимателями, участниками проекта «Покупай у своих». В июне в специальной рубрике проекта был опубликован рассказ о том, как коронавирус лишил цветочный бар шикарного помещения с дизайнерским ремонтом.



«Первую волну короновируса мы пережили относительно неплохо, были стабильные продажи, хотя мы работали только на доставку с середины марта по июнь. Так как все сидели дома, а праздники никто не отменял, то все охотно переместились в онлайн. Но все равно этих продаж было недостаточно, чтобы покрывать дорогостоящую аренду на Петроградке, — рассказывает Инна Половинко, управляющая студией флористики. — С июня нам пришлось переехать в новое помещение, так как арендодатель не пошел на встречные условия. Вместе со сменой помещения, пришлось поменять и формат — отказались от кофе и десертов (такое предложение было у нас в предыдущем помещении), а также от услуги аренды — у нас был очень красивый дизайнерский ремонт и просторное помещение, поэтому сдавали его в аренду под праздники. Сейчас у нас небольшая студия в отеле на Петроградке. Сосредоточились полностью на цветах. Цветы, подарки, шарики — все, что поднимает настроение в это сумрачное время».

