«Отказались от десертов и спрятались в отеле». Как студия флористики переживает пандемию
«Фонтанка» поддерживает общение с петербургскими предпринимателями, участниками проекта «Покупай у своих». В июне в специальной рубрике проекта был опубликован рассказ о том, как коронавирус лишил цветочный бар шикарного помещения с дизайнерским ремонтом.
«Первую волну короновируса мы пережили относительно неплохо, были стабильные продажи, хотя мы работали только на доставку с середины марта по июнь. Так как все сидели дома, а праздники никто не отменял, то все охотно переместились в онлайн. Но все равно этих продаж было недостаточно, чтобы покрывать дорогостоящую аренду на Петроградке, — рассказывает Инна Половинко, управляющая студией флористики. — С июня нам пришлось переехать в новое помещение, так как арендодатель не пошел на встречные условия. Вместе со сменой помещения, пришлось поменять и формат — отказались от кофе и десертов (такое предложение было у нас в предыдущем помещении), а также от услуги аренды — у нас был очень красивый дизайнерский ремонт и просторное помещение, поэтому сдавали его в аренду под праздники. Сейчас у нас небольшая студия в отеле на Петроградке. Сосредоточились полностью на цветах. Цветы, подарки, шарики — все, что поднимает настроение в это сумрачное время».
Хотя на арендной плате удалось сэкономить — ставка за помещение в 16 кв. м составляет всего 16% от стоимости аренды прежнего помещения в 67 кв. м, выручка упала на 15–20% по сравнению с периодом март-май.
«Так как мы находимся внутри отеля, то, получается, мы закрыты от людских глаз, и случайный прохожий нас не найдет. Поэтому все свои силы пустили именно на онлайн-продажи через «Инстаграм», — делится Инна. — А через «Инстаграм», я думаю, многие столкнулись с такой проблемой: после последних обновлений, изменений алгоритмов продавать через «Инстаграм» становится вся тяжелее, да и люди насытились, и рынок перенасыщен. Очень высокое предложение по цветам. Предложение в Питере превышает спрос».
«Фонтанка» приглашает петербургских предпринимателей присоединиться к проекту по поддержке малого бизнеса «Покупай у своих», рассказать о своих товарах и услугах, отметив организацию на карте, и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.