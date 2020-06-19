«Цветы и шарики остались». Лишившись шикарного помещения, цветочный бар-участник проекта «Покупай у своих» нашел новых клиентов

Красивое место с дизайнерским ремонтом, которое клиенты арендовали под девичники, дни рождения и фотосессии, а также кофейня с домашними пирогами и пирожными — все это было в активе у цветочного бара, одного из участников проекта «Покупай у своих» , до того, как начался коронавирус.

«Фонтанка» собирает истории петербургских предпринимателей, участников проекта «Покупай у своих». За время коронавируса часть компаний прекратила существование, однако многие из тех, кто выжил, рассказывают о новом опыте, проектах и развитии бизнеса.

Посетители засели в самоизоляции, арендодатель не пошел на уступки, и фирме пришлось перевезти мастерскую в маленькое помещение при отеле и уйти в онлайн-формат.



«Сейчас мы сняли помещение только под мастерскую, из всех сопутствующих услуг остались только сами цветы непосредственно и шарики. От горшечных растений, раздела декора и подарков также пришлось отказаться», - рассказала управляющая цветочного бара Инна Половинка.



По ее словам, несмотря на серьезное ослабление ограничительных мер, по сути ее предприятие сейчас продолжает работать, как во времена карантина, то есть почти полностью ушло в онлайн.



«Но у этого есть и свои плюсы, так как планируется тесное сотрудничество с отелем, и постояльцы отеля — это тоже отдельная категория, которым тоже, как оказалось, нужны цветочки», - делится взглядами на будущее Половинка.



«Фонтанка» приглашает петербургских предпринимателей присоединиться к проекту «Покупай у своих», нанести свое предприятие на карту города и предложить читателям нашего сайта скидку.

