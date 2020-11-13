На Netflix вышел фильм с 86-летней Софи Лорен. За эту работу ей прочат «Оскар»

На стриминговой платформе Netflix с 13 ноября стал доступен фильм «Вся жизнь впереди». Это первая после десятилетнего перерыва работа для Софи Лорен. В ленте 86-летняя актриса исполняет роль мадам Розы, которая пережила Холокост и зарабатывает тем, что воспитывает детей проституток в приюте. Особенно героиня привязывается к 12-летнему беспризорнику Момо.

В основу работы лёг одноимённый роман французского писателя Гари Ромена. Сняться в картине Лорен предложил её собственный сын, режиссёр Эдоардо Понти. Как рассказывала актриса изданию Deadline, она всегда была поклонником первоисточника, так что «это стало осуществлением мечты». За новую роль Софи Лорен, по данным IndieWire, будет выдвинута на «Оскар».



«Это очень насыщенная история: она забавная, душераздирающая, поэтичная, и в то же время очень современная, ведь в ней говорится о том, как важно быть увиденным и услышанным. К тому же это трогательная история дружбы между двумя персонажами, которых, на первый взгляд, разделяет все — раса, религия, культура и разница поколений, но при этом они являются двумя сторонами одной медали», — поделилась Лорен.