FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 13:20
1
Печать

Хроника жизни одной семьи в пандемию. Петербуржец «подселил» к себе иностранцев и набросился с топором на сожителя бывшей жены

Петербуржец успел дважды нарушить закон с начала пандемии. Ближайшие несколько лет он проведет вдали от дома. Хронику жизни одной семьи в период первой волны коронавируса приводит объединенная пресс-служба судов 13 ноября.

В середине марта этого года житель Петербурга Федор Корниенко решил оказать взаимную услугу пяти иностранцам, указав в уведомлениях об их прибытии свой домашний адрес, а себя — принимающей стороной, хотя это было не так, а затем лично отнес заполненные документы в МФЦ. Фиктивной регистрацией он нарушил миграционное законодательство.

Спустя несколько недель, когда вся страна уже сидела по домам из-за ограничительных мер, накал страстей в семье подвел его под еще одну уголовную статью. Корниенко проживал в квартире на Индустриальном проспекте с отцом, сыном, бывшей женой и ее сожителем. С последним у него произошел конфликт. Решить проблему он решил с помощью топора. Первый удар, хоть и был нацелен в голову, пришелся на предплечье, а довести дело до конца не дал сын.

Вину в фиктивной регистрации иностранцев петербуржец признал полностью. По поводу обвинения в покушении на убийство он заявил, что виновен частично, так как возлюбленный его экс-супруги, с которым они жили под одной крышей, регулярно с ним ссорился, а после одной из последних стычек тот ударил его в нос, в результате чего пошла кровь. Корниенко пояснил, что, придя из больницы, он решил наконец выяснить отношения, но уже с топором в руке.

Красногвардейский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

sakorol
Надо всю семейку и иностранцев тоже лет на 8 отправить
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний