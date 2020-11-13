Хроника жизни одной семьи в пандемию. Петербуржец «подселил» к себе иностранцев и набросился с топором на сожителя бывшей жены

В середине марта этого года житель Петербурга Федор Корниенко решил оказать взаимную услугу пяти иностранцам, указав в уведомлениях об их прибытии свой домашний адрес, а себя — принимающей стороной, хотя это было не так, а затем лично отнес заполненные документы в МФЦ. Фиктивной регистрацией он нарушил миграционное законодательство.

Петербуржец успел дважды нарушить закон с начала пандемии. Ближайшие несколько лет он проведет вдали от дома. Хронику жизни одной семьи в период первой волны коронавируса приводит объединенная пресс-служба судов 13 ноября.

Спустя несколько недель, когда вся страна уже сидела по домам из-за ограничительных мер, накал страстей в семье подвел его под еще одну уголовную статью. Корниенко проживал в квартире на Индустриальном проспекте с отцом, сыном, бывшей женой и ее сожителем. С последним у него произошел конфликт. Решить проблему он решил с помощью топора. Первый удар, хоть и был нацелен в голову, пришелся на предплечье, а довести дело до конца не дал сын.



Вину в фиктивной регистрации иностранцев петербуржец признал полностью. По поводу обвинения в покушении на убийство он заявил, что виновен частично, так как возлюбленный его экс-супруги, с которым они жили под одной крышей, регулярно с ним ссорился, а после одной из последних стычек тот ударил его в нос, в результате чего пошла кровь. Корниенко пояснил, что, придя из больницы, он решил наконец выяснить отношения, но уже с топором в руке.



Красногвардейский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима.

