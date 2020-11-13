Находящийся под следствием петербуржец отправил в знакомого две пули. Стрельбе предшествовал дворовый конфликт

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, вооруженная стычка между двумя мужчинами произошла накануне около восьми вечера во дворе одного из домов на улице Генерала Симоняка. Экстренные службы, а затем скорая помощь и полиция, узнали о ней от ее поверженного участника — 37-летнего безработного, зарегистрированного по тому же адресу, где произошел конфликт. С огнестрельными ранениями его доставили в больницу № 26 .

Дворовые разборки закончились стрельбой с последующей госпитализацией в Кировском районе Петербурга. Владелец оружия, решивший использовать его в качестве главного аргумента, уже находится под следствием, и эта выходка не сулит ему ничего хорошего.

Придя в себя, он рассказал, что повздорил с 26-летним знакомым. Последний в качестве главного аргумента использовал травматический пистолет, причем дважды, оставив в его груди две пули.

Полицейские задержали стрелявшего и доставили в отдел для разбирательств. Проверка показала, что он уже находится под подпиской о невыезде в рамках уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным «Фонтанки», задержанный зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимается строительством жилых и нежилых домов. В октябре этого года на территории объекта на Бестужевской улице, 23-А, в Петербурге, который он вел, погиб человек: его тело нашли у основания строящейся высотки.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.