«Фонтанка» представляет участников номинации «Человек года» премии «Признание и Влияние»

Петербуржцы активно включились в голосование за участников одной из самых престижных номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Редакция подробнее рассказывает о каждом из этих важных для города людей.

Отдать голос за финалистов премии можно на специальном сайте. Татьяна Степаненко, врач-пульмонолог городской больницы № 2 Экспертный совет премии выдвинул ее за то, что она обучала персонал больницы, в которой принимали пациентов на почти тысяче коек, работе с коронавирусными пациентами и терапии сильных поражений легких. Также Татьяна Степаненко вела самых тяжелых пациентов. Заболела сама, вылечилась в своей клинике.



Татьяна Степаненко, врач-пульмонолог городской больницы №2

Еще один представитель медицинского сообщества Петербурга среди номинантов — Елена Каширская, реаниматолог, инфекционист, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Городской инфекционной клинической больницы им. Боткина . С начала эпидемии принимала первых тяжелых пациентов, спасла больше 300 человек. Стала применять экстракорпоральные методы интоксикации — гемосорбцию — еще до того, как этот метод Минздрав включил во временные рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом.

Елена Каширская, реаниматолог, инфекционист, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Городской инфекционной клинической больницы им. Боткина

Николай Гриценко, волонтер движения «Мы вместе», выполнил за время пандемии 348 заявок по доставке продуктов и лекарств — самое большое количество среди пеших волонтеров. До сих пор доставляет продукты людям своего района. Взял под опеку четырех пожилых людей: приносит им лекарства и готовит еду.

Николай Гриценко, волонтер движения «Мы вместе»

Еще один важный человек, которого экспертный совет включил в список номинантов, — куратор поискового движения и руководитель «Школы «ЛизаАлерт» Алина Павлюкова. В этом году поисковое движение «ЛизаАлерт» получило поистине общероссийский масштаб и общенациональную известность. Школа поискового движения обучила тысячи людей приемам розыска пропавших. А поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер с 1 января 2020 года отработал 2380 заявок на поиск людей, найдено живыми 2097.

Алина Павлюкова, куратор поискового отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге

Ксения Шойгу — куратор проекта «Остров фортов». Преобразование Кронштадта в туристический и культурный кластер — один из самых масштабных проектов, готовых к реализации в Санкт-Петербурге. Ксения Шойгу принимала активное участие в разработке и продвижении этой идеи.

Ксения Шойгу, куратор проекта «Остров фортов»

Ректор Санкт-Петербургского института живописи Семен Михайловский по праву заслужил место в числе выдающихся петербуржцев в 2020 году за то, что курировал одну из самых масштабных и мощных по воздействию на зрителей выставку: «Дейнека/Самохвалов» в ЦВЗ «Манеж».

Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского института живописи

Особые заслуги директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в этот тяжелый для всех год в том, что он сумел организовать онлайн-работу в первую волну пандемии. Таким образом он сделал главный музей города доступным и для петербуржцев, и для жителей России и зарубежья, которые из-за коронавируса не смогли к нам приехать.



Михаил Пиотровский, директор «Эрмитажа»

Кирилл Кошелев из университета ИТМО вместе с коллегами создал новое поколение наноустройств для передачи информации с помощью света. Метод, разработанный Кошелевым и соавторами, основан не на рассеивании светового луча, который проходит через материал, а на его «захвате» и продолжительной раскачке. Новая технология эффективнее уже существующих. Она позволит создать новое поколение чувствительных сенсоров, оптических фильтров и цветовых преобразователей. В практическом применении это значительный скачок в возможностях съемки фото- и видеокамерами (например, высококачественная ночная съемка) и в производительности карманных и настольных устройств: от мобильных телефонов до техники для умного дома.

Кирилл Кошелев, университет ИТМО

Еще один ученый, который был включен экспертным советом премии в число номинантов, — проректор по перспективным проектам СПБГПУ Алексей Боровков. В числе прочих его достижений — разработка математической модели распространения COVID-19.

Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПБГПУ

Вместе с другими научными деятелями в этом году на премию «Фонтанки» претендует Алексей Кавокин, научный сотрудник СПбГУ и британского университете Саутгемптона. Он стал первым за всю историю российским ученым, удостоенным премии Quantum Devices Award. «В то время как американские гиганты Google и IBM вкладывают миллиарды в квантовые технологии на основе сверхпроводников, мы идем по гораздо более дешевому и потенциально более перспективному пути развития поляритонной платформы для квантовых вычислений», — объяснил Кавокин суть своей работы.

Алексей Кавокин, научный сотрудник СПбГУ и британского университета Саутгемптона

Голосование за участников номинации «Человек года» продлится на специальном сайте премии до 30 ноября. Там же читатели «Фонтанки» могут выбрать самых достойных участников других десяти номинаций. Победители будут объявлены 12 декабря.

Партнер номинации «Человек года» — оператор мобильной связи Tele2. Компания третий год поддерживает премию «Признание и влияние» в Санкт-Петербурге. В этом году представители компании вошли в состав экспертного совета номинации. В компании уверены, что люди — основа любого дела и достижения, а этот год показал наивысшую ценность профессионализма во всех сферах нашей жизни.