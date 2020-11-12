ТАСС: Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку и арестовали по делу о госизмене

Сотрудника компании «Аэрофлот» Дмитрия Федоткина заподозрили в передаче секретных сведений разведслужбам Британии. Обвинение в госизмене россиянину, которого накануне арестовали в Москве, ещё не предъявлено.

Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к органам следствия. https://tass.ru/proisshestviya/9989659?amp& По информации агентства, Федоткин является представителем «Аэрофлота» в Великобритании. Ему вменяют работу с местной разведкой, с которой он якобы делился «секретными сведениями об общественно-политической ситуации в России». При этом собеседник уточнил, что фигурант не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности, вину он не признаёт.