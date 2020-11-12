ТАСС: Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в работе на британскую разведку и арестовали по делу о госизмене
Сотрудника компании «Аэрофлот» Дмитрия Федоткина заподозрили в передаче секретных сведений разведслужбам Британии. Обвинение в госизмене россиянину, которого накануне арестовали в Москве, ещё не предъявлено.
Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к органам следствия. https://tass.ru/proisshestviya/9989659?amp& По информации агентства, Федоткин является представителем «Аэрофлота» в Великобритании. Ему вменяют работу с местной разведкой, с которой он якобы делился «секретными сведениями об общественно-политической ситуации в России». При этом собеседник уточнил, что фигурант не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности, вину он не признаёт.
В картотеке Лефортовского суда Москвы указано, что накануне вечером Федоткина арестовали по статье о государственной измене (275 УК). Под стражу его заключили до 10 января.
В пресс-службе перевозчика заявили, что не располагают информацией об аресте своего сотрудника. Источник, близкий к Росавиации, подтвердил РБК задержание Федоткина, сообщается, что 11 ноября в центральном офисе «Аэрофлота» прошли следственные действия с участием ФСБ и ОМОНа. Как отмечает агентство, на Linkedin есть профиль Дмитрия Федоткина, который указывает более чем 16-летний стаж в «Аэрофлоте». На странице в фейсбук он пишет, что занимает должность кантри-менеджера в представительстве российской авиакомпании в Великобритании.
В октябре США отозвали 113 виз сотрудников «Аэрофлота» из-за уголовного дела о контрабанде электроники. Обвинение предъявлено десяти лицам, организатором схемы считается гражданин России. Перевозчик не признал своих сотрудников среди арестованных россиян.