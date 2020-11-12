Петербуржцы смогут вызывать врача на дом через Интернет. Сервис, который не работал несколько месяцев, починят

В течение нескольких дней все поликлиники Петербурга обязаны подключиться к системе вызова врача на дом через портал «Здоровье петербуржца». Об этом в эфире программы «Инсайд» городского портала «Фонтанка.ру» рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чиновник отметил, что в системе были технические сбои, но неделю назад их устранили.



«Есть несколько условий, чтобы функция вызова врача на дом через Интернет работала, — сказал 12 ноября Дмитрий Лисовец. — Во-первых, медицинская организация должна подключиться к сервису и ввести в него расписание врачей. И второе: пациент, чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, должен перед этим хотя бы один раз обратиться в поликлинику за медпомощью».