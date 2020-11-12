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12.11.2020 19:28
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Петербуржцы смогут вызывать врача на дом через Интернет. Сервис, который не работал несколько месяцев, починят

В течение нескольких дней все поликлиники Петербурга обязаны подключиться к системе вызова врача на дом через портал «Здоровье петербуржца». Об этом в эфире программы «Инсайд» городского портала «Фонтанка.ру» рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Чиновник отметил, что в системе были технические сбои, но неделю назад их устранили.

«Есть несколько условий, чтобы функция вызова врача на дом через Интернет работала, — сказал 12 ноября Дмитрий Лисовец. — Во-первых, медицинская организация должна подключиться к сервису и ввести в него расписание врачей. И второе: пациент, чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, должен перед этим хотя бы один раз обратиться в поликлинику за медпомощью».

К 12 ноября число заразившихся коронавирусом в Петербурге выросло на 1667, до 76 152. Число умерших от COVID-19 увеличилось на 68, до 4385.

Полное интервью Дмитрия Лисовца читайте скоро на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

PROM
они не подумали, где врачей будут брать? медикам сил и терпения
Skazochny
Вот когда починят тогда и пишите.
Sergik7
Врачей из коммерческого запаса надо привлекать к этой работе. Все же клятву давали. А этих уже жалко.
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