Теряющая груз шаланда на Московском попала на камеру. Рассыпанные опоры мешают движению до сих пор
Разгрузившаяся прямо на перекрестке шаланда с металлическими опорами уже несколько часов собирает пробку в Московском районе Петербурга. Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения.
Авария произошла днем 12 ноября на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе. Шаланда, груженная металлическими опорами освещения, при повороте с Дунайского на Московское шоссе потеряла свой груз, перекрыв две полосы движения. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись момента ДТП. На ней видно, как во время поворота тяжелые опоры ломают левый борт кузова и начинают сыпаться на дорогу и пешеходный переход. К счастью, ни машин, ни пешеходов в зоне поражения в этот момент не оказалось.
И, судя по всему, большегруз и рассыпанные опоры до сих пор, то есть уже более двух часов, мешают проезду по Московскому проспекту на перекрестке. Уже вечером о препятствии сообщила в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» очевидица Антонина. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке по-прежнему затруднено, и особенно плотный затор на Московском шоссе.