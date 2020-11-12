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12.11.2020 18:58
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Теряющая груз шаланда на Московском попала на камеру. Рассыпанные опоры мешают движению до сих пор

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14103040" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Разгрузившаяся прямо на перекрестке шаланда с металлическими опорами уже несколько часов собирает пробку в Московском районе Петербурга. Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения.

Авария произошла днем 12 ноября на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе. Шаланда, груженная металлическими опорами освещения, при повороте с Дунайского на Московское шоссе потеряла свой груз, перекрыв две полосы движения. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись момента ДТП. На ней видно, как во время поворота тяжелые опоры ломают левый борт кузова и начинают сыпаться на дорогу и пешеходный переход. К счастью, ни машин, ни пешеходов в зоне поражения в этот момент не оказалось.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

И, судя по всему, большегруз и рассыпанные опоры до сих пор, то есть уже более двух часов, мешают проезду по Московскому проспекту на перекрестке. Уже вечером о препятствии сообщила в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» очевидица Антонина. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке по-прежнему затруднено, и особенно плотный затор на Московском шоссе.

Фото: «Неизданное | Санкт-Петербург»
Фото: «Неизданное | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14103040" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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