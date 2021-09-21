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КАД у развязки с Пулковским чистят от щебня после неизвестного растеряши

На КАД усыпали щебнем все полосы у развязки с Пулковским шоссе

На юге кольцевой автодороги Петербурга днем 21 сентября водители обнаружили неожиданное препятствие для нормального движения. Устранять его пришлось при помощи спецтехники.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП», на внешнем кольце КАД, в районе развязки с Пулковским шоссе, проезжая часть обильно усыпана щебнем во всех полосах. По данным «Яндекс.Пробок», на участке наблюдается небольшое затруднение в движении, но особой пробки нет.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что около 14:55 к ним поступила информация о рассыпанном щебне на 67–68-м километрах внешнего кольца. Диспетчер передал ее подрядчику, и на место выехала спецтехника для очистки проезжей части. По предварительным данным, дорогу уже очистили.

Предположительно, щебень высыпался из грузовика, не в результате ДТП. Точных данных о том, кто намусорил на КАД, пока нет.

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