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12.11.2020 15:31
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Биткоин снова бьет рекорды. На этот раз криптовалюта перевалила за $ 16 000

Курс биткоина побил рекорды прошлой недели и снова превысил исторический максимум, зафиксированный в январе 2018 года. По данным биржи CoinMarketCap, 12 ноября стоимость криптовалюты достигла $ 16 000.

К полудню биткоин вырос до $ 16,1 тыс. — на 3,2% по сравнению с началом дня ($ 15,6 тыс.). По состоянию на 15:05 он торгуется по $ 15,8 тыс. — на 1,4% больше, чем днем ранее, и в 3,4 раза выше, чем 16 марта, когда его стоимость составляла $ 4,7 тыс.

Резкий рост биткоина был зафиксирован весной 2020 года. Колебания курса спровоцировали пандемия коронавируса, неопределенность на фондовых рынках и падение цен на нефть. По данным портала CoinDesk, с начала года криптовалюта выросла на 123%. Инвесторы покупают биткоин в качестве инструмента хеджирования от инфляции, поскольку позиция нового американского президента Джо Байдена может изменить фискальную политику страны в ближайшие годы, считают аналитики.

Последний рекорд биткоин поставил на прошлой неделе — 5 ноября он вырос на 7,39% (+1102,5 доллара) и торговался по $ 14,9 тыс. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, почему социологи США «ошиблись» с итогами выборов Трамп — Байден и как результаты голосования могли отразиться на фондовых и валютных рынках.

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