Повторные тестирования трех игроков российской сборной по футболу не выявили коронавируса
Футболистов сборной России Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового, чьи тесты на коронавирус ранее дали сомнительные результаты, проверили повторно. Как сообщает пресс-служба сборной России в четверг, 12 ноября, их результаты оказались отрицательными.
«Напомним, что ни у одного из футболистов нет никаких симптомов, и множество тестов до и после теста, взятого определённой УЕФА лабораторией, также являются отрицательными. А один из игроков ранее уже переболел и имеет высокий титр антител», — заявили в пресс-службе национальной команды.
Сборная России сыграет товарищеский матч против Молдавии (12 ноября, Кишинев, 20:00) и две встречи Лиги наций УЕФА — с Турцией (15 ноября, Москва, 20:00) и Сербией (18 ноября, Белград, 22:45).