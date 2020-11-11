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11.11.2020 23:20
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Турция в борьбе с коронавирусом: всем запретили курить на остановках и площадях

Турецкие власти вводят новые меры борьбы с коронавирусом - с завтрашнего дня туркам и гостям страны запретят курить на остановках, площадях и многолюдных улицах городов страны.

Сообщение об этом вечером 11 ноября разместило на официальном сайте МВД Турции. Оно поясняет смысл запрета. Ранее министерство обязало граждан носить маски в общественных местах, на улицах, в парках и садах, места для пикников, пляжах, общественном транспорте, рабочих местах, практически везде, кроме жилых домов. "Однако было замечено, что некоторые люди снимали маски, надевали их и использовали их неправильно потому, что они курили в таких местах", - пишет МВД Турции.

"По этой причине, чтобы обеспечить правильное и постоянное использование маскок, с 12 ноября 2020 года во всех провинциях будет введен запрет на курение на площадях, улицах и остановках общественного транспорта", - сообщают турецкие чиновники.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции 11 ноября составило 2693, это наибольший показатель с 29 апреля. Общее число зараженных превысило 400 тысяч, а умерших - 11 тысяч.

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