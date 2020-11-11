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11.11.2020 20:01
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Комздрав: 40% больных коронавирусом не имеют пневмонии, но все пытаются записаться на КТ

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана посетовал, что петербуржцы злоупотеребляют компьютерной томографией — значительной части заболевших она не нужна.

«У нас пациенты, имея 1–2 дня температуру, стараются записаться на КТ, приехать на него. При этом 40% пациентов не имеют пневмонии. То есть люди приехали и практически зря сделали себе это исследование, потому что оно им было не показано. Показано оно где-то к пятому дню, при наличии температуры и всех симптомов средней степени тяжести», — заявил чиновник 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, если врачи обнаруживают на КТ повреждения до 50% легочной ткани (КТ-1–2), то такой пациент все равно может продолжать лечение дома. Он будет получать не только препараты по легкой схеме лечения, но и антибактериальные препараты, антикоагулянты, гормоны. И может быть госпитализирован, если входит в группу риска по здоровью или его частота дыхания станет выше 30.

Ранее в Смольном подробно рассказали, больным с какими симптомами откажут в госпитализации с COVID-19 и оставят лечиться дома.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

А2020
Если провести кислород в квартиры и выдать гражданам аппараты ИВЛ на дом, то больницы вообще не нужны.
Alex001
А потому что сами надули панику.
Теперь вот пожинайте, поддавшиеся бросились делать все возможные тесты оптом.
rastaman
Так и в больницах лежит много тех, кто мог бы спокойно лечиться дома.
А потом власти кричат «не хватает коек».
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