Комздрав: 40% больных коронавирусом не имеют пневмонии, но все пытаются записаться на КТ

«У нас пациенты, имея 1–2 дня температуру, стараются записаться на КТ, приехать на него. При этом 40% пациентов не имеют пневмонии. То есть люди приехали и практически зря сделали себе это исследование, потому что оно им было не показано. Показано оно где-то к пятому дню, при наличии температуры и всех симптомов средней степени тяжести», — заявил чиновник 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана посетовал, что петербуржцы злоупотеребляют компьютерной томографией — значительной части заболевших она не нужна.

По его словам, если врачи обнаруживают на КТ повреждения до 50% легочной ткани (КТ-1–2), то такой пациент все равно может продолжать лечение дома. Он будет получать не только препараты по легкой схеме лечения, но и антибактериальные препараты, антикоагулянты, гормоны. И может быть госпитализирован, если входит в группу риска по здоровью или его частота дыхания станет выше 30.

Ранее в Смольном подробно рассказали, больным с какими симптомами откажут в госпитализации с COVID-19 и оставят лечиться дома.