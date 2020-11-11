В Смольном рассказали, больным с какими симптомами откажут в госпитализации с COVID-19 и оставят лечиться дома

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана разъяснил, по каким критериям в Петербурге врачи определяют, когда пациента с коронавирусом госпитализировать, а когда — оставить дома. По его словам, больные легкой и средней тяжести, с пневмонией и без пневмонии могут находиться дома.

«Если мы говорим о конкретных параметрах, с которыми пациент остается дома, то легкий пациент — это у которого температура ниже 38, у него есть слабость, незначительный сухой кашель и боли в горле. Если мы говорим о пациентах средней степени тяжести, то это пациенты, для которых характерно повышение температуры выше 38 градусов, увеличение частоты дыхания выше 22, и если есть дома пульсоксиметр и возможность померить сатурацию, то она должна быть в районе 94», — рассказал чиновник 11 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург»

По его словам, если у пациента в течение нескольких дней жар выше 38,5, частота дыхания — свыше 30 и сатурация — ниже 94, то он должен быть обязательно госпитализирован, потому что считается тяжелым.

Легкие и средние пациенты могут отправиться в больницу, если у них есть сопутствующие заболевания: ожирение, перенесенные сердечно-сосудистые заболевания, диабет и т. д.

Как писала «Фонтанка», избирательность врачей связана с тем, что в Петербурге заняты уже 94% коронавирусных коек, осталось лишь несколько сотен.