Беглов: В Петербурге 360 тысяч отправились на «удаленку», ситуация напряженная
Губернатор Александр Беглов заявил, что с начала пандемии почти 360 тысяч петербуржцев перешли на удаленную работу. При этом ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной и скоро число работающих дистанционно увеличится еще.
«Число выявленных случаев растет, и нам пришлось ввести новые ограничения. Также усилен контроль за выполнением ранее введенных требований и рекомендаций. Большинство работодателей ответственно отнеслись к принимаемым мерам — получили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности, а также рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу. Главное сейчас — максимально снизить риски заражения, сохранить здоровье петербуржцев», — заявил губернатор 11 ноября.
Он напомнил, что с 16 ноября станет обязательным перевод на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также не менее 30% всех работников. Ранее это было рекомендацией.
Беглов 11 ноября ввел серию новых ограничений из-за распространения коронавируса в Петербурге до 15 января. По новым правилам любые мероприятия — в помещениях и на открытом воздухе — численностью более 50 человек должны согласовываться со Смольным и Роспотребнадзором. Запрещена продажа билетов в театры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. Подробнее читайте в нашем материале.