Беглов: В Петербурге 360 тысяч отправились на «удаленку», ситуация напряженная

Губернатор Александр Беглов заявил, что с начала пандемии почти 360 тысяч петербуржцев перешли на удаленную работу. При этом ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной и скоро число работающих дистанционно увеличится еще.

«Число выявленных случаев растет, и нам пришлось ввести новые ограничения. Также усилен контроль за выполнением ранее введенных требований и рекомендаций. Большинство работодателей ответственно отнеслись к принимаемым мерам — получили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности, а также рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу. Главное сейчас — максимально снизить риски заражения, сохранить здоровье петербуржцев», — заявил губернатор 11 ноября.