ЗакС согласен забрать утверждение ПЗЗ у Смольного. Инициатива прошла первое чтение

Последние шесть лет в городах федерального значения — Петербурге, Москве и Севастополе — ПЗЗ утверждала исполнительная власть. Депутаты предлагают подправить Градостроительный кодекс РФ, чтобы законодательные органы власти субъектов сами определяли, кому отдать полномочия по утверждению документации. В случае, если инициативу поддержит Госдума, в Северной столице их готов забрать себе парламент.

Заксобрание Петербурга 11 ноября в первом чтении одобрило проект постановления федеральной инициативы, которая позволит законодательным властям города федерального значения самим выбирать, кому отдать полномочия по утверждению правил землепользования и застройки. Документ поддержали почти единогласно, 46 голосами за, передает корреспондент «Фонтанки».

Лидер «яблочной» фракции Борис Вишневский напомнил, что после передачи полномочий Смольному горожане потеряли возможность влиять на ПЗЗ через депутатов как своих представителей. Беспартийный Максим Резник констатировал, что мало вернуть полномочия — нужна политическая воля, чтобы парламент не «прогибался» под продавливаемые решения. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подчеркнул, что мера должна защитить от хаотичной застройки исторический центр города.



ПЗЗ — второй после Генплана градостроительный документ. Если Генплан определяет функциональное назначение территорий (например, рекреация или жилое строительство), то ПЗЗ уточняет, что и как можно строить: высоту, объем, плотность застройки.



Накануне «Фонтанка» подробно рассказывала, что возврат полномочий по ПЗЗ важен парламенту, так как в Петербурге в скором времени предстоит принять новый Генплан с новыми территориальными зонами. Соответственно, было бы логично, если бы оба документа принимались на уровне закона.



Кроме того, эксперты опасаются, что несоответствие ряда городских территорий ПЗЗ, которое формально сейчас присутствует, может сделать эти территории кандидатами в программу реновации, скандальный законопроект о которой на следующей неделе рассмотрит Госдума. Он предполагает, что для включения в программу будет достаточно всего двух третей голосов собственников, а голоса тех, кто пропустил эту процедуру, распределяются в процентном соответствии между «да» и «нет». Инициативу уже раскритиковали в президентском совете по кодификации как накладывающую принудительное ограничение и лишение права собственности. Подробнее об идее вернуть ПЗЗ ЗакСу читайте в материале «Фонтанки».

