Крым хочет наладить прямые морские торговые маршруты с Никарагуа, чтобы возить кофе и фрукты

Консульство Никарагуа открылось в Крыму во вторник. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента в крымском регионе Олег Белавенцев. Это первое представительство иностранного государства в республике после воссоединения с Россией. Расположено здание дипмиссии в Симферополе на улице Генерала Телегина, 16. Копию патента руководства Никарагуа по открытию консульства лично передала посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия. Никарагуа признало Крым частью России в 2014 году.

Прямые морские торговые маршруты с Никарагуа позволят оживить работу крымских портов и наладить поставки товаров на российские рынки. Об этом 11 ноября заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Мы рассчитываем, что торговые маршруты будут осуществляться напрямую через крымские порты, которые оживятся в ожидании деятельности. Таким образом никарагуанские товары, поскольку Никарагуа никаких санкций не боится, будут поступать в Россию через Крым», - сказал Мурадов РИА Новости.



По его словам, сфер сотрудничества между Крымом и Никарагуа достаточно много.



«Это торгово-экономические отношения. Никарагуа является одним из крупных поставщиков кофе на российский рынок. У нас, в Крыму, находятся кофемольные и фасовочные предприятия по кофе, которые могли бы активно работать на кофейном сырье из Никарагуа», - отметил Мурадов. Кроме того, по его словам, также достаточно большие возможности по поставкам морепродуктов и тропических фруктов, которые представляют интерес для России.

