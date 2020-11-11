В Петербург пришла холодная погода, и у автомобилистов появилась ещё одна забота — надо следить, чтобы внутри машины не застряла кошка. Спасатели советуют, как избежать подобной неприятности, — можно использовать запах цитруса. С приходом зимы в соцсетях всё чаще появляются посты о животных, которые залезли в кузов. Ночью 11 ноября очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предупредили: «Под капотом машины на Кораблестроителей сидит котёнок. Записка оставлена под щеткой стеклоочистителя», снабдив пост фотографией «Мини Купера».

В холодное время года бездомные коты ищут место, чтобы согреться и поспать. Часто их выбор падает на машины: они забираются под капот и на колёса. Простая привычка — постучать по капоту перед тем, как завести машину, и осмотреть колёса — может спасти животное от смерти или тяжёлых травм, предупреждает татарстанское ГУ МЧС. «Если ваш автомобиль на автозапуске — тогда самое эффективное средство — эфирные масла с запахами цитрусов. Кошки ненавидят эти запахи и будут обходить вашу машину стороной. Купить эти масла можно либо в аптеке, либо в товарах для бани. Подойдёт любой цитрус: апельсин, лимон, мандарин. Стоят они недорого. Наносить эти масла нужно на пластиковую крышку двигателя и другие пластиковые детали под капотом автомобиля. Через 2–3 недели повторить процедуру, — советуют спасатели. — Но есть и другой эффективный метод — установка металлической сетки снизу между подрамником двигателя и днищем, обходя кардан и глушитель. Также ещё можно поставить сетку сверху, в моторном отсеке».