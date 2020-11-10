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10.11.2020 19:04
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Боксера Поветкина, перенесшего коронавирус, выписали из больницы

Обладатель титула временного чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин выписан из московской больницы, куда он был госпитализирован с острыми симптомами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 ноября, со ссылкой на команду боксера.

Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за этого перенесен его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в 2021 году. Точную дату определят позднее.

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Комментарии (1)

pregatus
Фонтанка (как мне кажется) непропорционально много внимания уделяет спортивным единоборствам - то боксёры, то этот хабиб, то ещё какая-то борьба. Редактор что-ли фанатеет?
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