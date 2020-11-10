Боксера Поветкина, перенесшего коронавирус, выписали из больницы

Обладатель титула временного чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин выписан из московской больницы, куда он был госпитализирован с острыми симптомами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 ноября, со ссылкой на команду боксера.



Поветкин был госпитализирован 3 ноября. Из-за этого перенесен его бой-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября. Ранее сообщалось, что поединок пройдет в 2021 году. Точную дату определят позднее.

