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10.11.2020 13:33
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В Московском районе остывают 66 зданий

Более полусотни зданий медленно остывают в Московском районе Петербурга. Причиной стали работы на сети.

Как сообщила пресс-служба районной администрации 10 ноября, они продлятся до шести утра 11 ноября. В зону отключения отопления попали 66 домов по следующим адресам:

— улица Костюшко, дома: № 5к1, 13к1, 34, 38, 40, 42, 44, 46А, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94 и 98;

— Краснопутиловская улица, дома: № 90, 92, 94, 96, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113к1, 115, 117, 119, 121, 125, 127 и 129;

— Варшавская улица, дома: № 61, 63, 65, 65к2, 67, 69к1, 69к2, 69к3, 71, 71к2, 73, 75, 77, 79;

— Ленинский проспект, дома: № 155, 155/2 и 157, а также площадь Конституции, 7.

Также сообщается, что работы проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Та же организация выполняет ремонт на улице Комиссара Смирнова в Калининском районе Петербурга, где накануне прорвало трубу. Дефектный участок уже починили, но необходимо переложить асфальт. Из-за этого перекрыли дорогу.

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