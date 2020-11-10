Участок улицы Комиссара Смирнова закрыли для автомобилистов из-за ремонта. Виновата труба

Теплоэнергетики завершили ремонт трубопровода у дома № 5 на улице Комиссара Смирнова в Калининском районе Петербурга. Несмотря на это, работы продолжаются, из-за чего затруднено движение транспорта.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург» 10 ноября, специалисты заменили более 14 метров ненадежного участка.

«В данный момент производится восстановление асфальтового покрытия проезжей части, для безопасного проведения данных работ автомобильное движение по улице Комиссара Смирнова на участке от Лесного проспекта до улицы Академика Лебедева закрыто», — также сообщил представитель предприятия.