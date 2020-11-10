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10.11.2020 13:19
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Участок улицы Комиссара Смирнова закрыли для автомобилистов из-за ремонта. Виновата труба

Теплоэнергетики завершили ремонт трубопровода у дома № 5 на улице Комиссара Смирнова в Калининском районе Петербурга. Несмотря на это, работы продолжаются, из-за чего затруднено движение транспорта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербург» 10 ноября, специалисты заменили более 14 метров ненадежного участка.

«В данный момент производится восстановление асфальтового покрытия проезжей части, для безопасного проведения данных работ автомобильное движение по улице Комиссара Смирнова на участке от Лесного проспекта до улицы Академика Лебедева закрыто», — также сообщил представитель предприятия.

Он также добавил, что ремонтные работы не отразятся на подаче ресурсов потребителям.

Прорыв трубы по указанному адресу произошел накануне в первой половине дня. Белый пар от разлитой горячей воды окутал проезжую часть и тротуар, снизив видимость до нуля. Автомобилистам пришлось объезжать.

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Комментарии (2)

Alex001
Труба трубе.
264026681
Несмотря на лопнувшую трубу, магазин Белорусской мебели Гермес по улице Комиссара Смирнова продолжает работать и радовать своих покупателей отличными ценами на деревянную мебель. Весь ассортимент можно посмотреть на нашем сайте BYNEWMEBEL
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