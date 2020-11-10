7 % дохода на проезд и никаких песен. Смольный назвал требования к общественному транспорту
Среднемесячные расходы петербуржцев на наземный транспорт и метро должны составлять не более
Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, предельные значения содержатся в стандарте транспортного обслуживания населения, который профильный комитет утвердил в начале ноября. В документе уточняется, что расход на транспорт рассчитывается как стоимость месячного проездного, который позволяет сделать 70 поездок на метро и неограниченное количество — по земле. Сейчас такой билет стоит 3 015 рублей. По данным Росстата, на второй квартал 2020 года среднедушевой доход населения в Петербурге составил 45 207; таким образом, по методологии комтранса, горожане тратили
В стандарте прописано множество требований — в частности, по обеспечению среды для инвалидов и надежности перевозок. Опоздания допускаются в пределах 2 минут; доля рейсов, где этот предел превышен, должна быть не больше
Экологический класс двигателя должен соответствовать стандарту «Евро-5» и выше. Фактическая наполненность салона в наземном транспорте не должна превышать трех человек на 1 квадратный метр.
Отдельная глава — требования к метро. В следующем году
Накануне «Фонтанка» уже писала о некоторых требованиях нового стандарта качества. По нему, от транспортной остановки до многоквартирного дома и объектов торговли площадью более тысячи «квадратов» должно быть не более 500 метров, до индивидуального жилого дома — не более 800 метров. Маршрут между двумя любыми точками в городе при использовании муниципальных рейсов регулярных перевозок и метрополитена должен включать в себя не более двух пересадок.