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10.11.2020 12:54
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7 % дохода на проезд и никаких песен. Смольный назвал требования к общественному транспорту

Среднемесячные расходы петербуржцев на наземный транспорт и метро должны составлять не более 7 % от среднедушевого денежного дохода. Невольным знатокам эстрады ближнего зарубежья приготовили сюрприз.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, предельные значения содержатся в стандарте транспортного обслуживания населения, который профильный комитет утвердил в начале ноября. В документе уточняется, что расход на транспорт рассчитывается как стоимость месячного проездного, который позволяет сделать 70 поездок на метро и неограниченное количество — по земле. Сейчас такой билет стоит 3 015 рублей. По данным Росстата, на второй квартал 2020 года среднедушевой доход населения в Петербурге составил 45 207; таким образом, по методологии комтранса, горожане тратили 6,66 %, то есть уложились в 7-процентный лимит.

В стандарте прописано множество требований — в частности, по обеспечению среды для инвалидов и надежности перевозок. Опоздания допускаются в пределах 2 минут; доля рейсов, где этот предел превышен, должна быть не больше 15 % от общего числа. Обозначен температурный режим в салоне: не менее 12 градусов, если на улице холоднее минус пяти; не более 25 градусов, если за окном теплее плюс двадцати. Водителям нельзя курить, в транспорте не должно быть запаха табака, гари и бензина. «Не допускается воспроизведение музыкальных и других звуковых композиций, не относящихся к процессу перевозки», — отдельно прописано в документе.

Экологический класс двигателя должен соответствовать стандарту «Евро-5» и выше. Фактическая наполненность салона в наземном транспорте не должна превышать трех человек на 1 квадратный метр.

Отдельная глава — требования к метро. В следующем году 37 % населения должны проживать в зоне пешеходной доступности станций, в 2024-м — 37,3 %. Расписаны критерии безбарьерной среды для инвалидов — в частности, специальное устройство для колясочников на каждой станции. Время ожидания сопровождающих после оговоренного срока не должно превышать 10 минут. Напомним, по новым правилам, без сопровождающих из числа сотрудников дистанции (служба дистанции – бригада из двух-трёх человека на три-четыре станции) теперь также нельзя спуститься в метро с детской коляской.

Накануне «Фонтанка» уже писала о некоторых требованиях нового стандарта качества. По нему, от транспортной остановки до многоквартирного дома и объектов торговли площадью более тысячи «квадратов» должно быть не более 500 метров, до индивидуального жилого дома — не более 800 метров. Маршрут между двумя любыми точками в городе при использовании муниципальных рейсов регулярных перевозок и метрополитена должен включать в себя не более двух пересадок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Василиска П
Среднедушевой доход 45 т.р., в какой семье выходит в среднем по 45 т.р. на человека, включая пенсионеров и детей? Или их доход необоснованно завышен, что выходит такой средний, или это неправда про 45 т.р. Цены на ОТ беспредельны, дошло до того, что мне например на дачу доехать на ОТ дороже, чем на машине.
Агроном аэродрома
Согласен. Тока пусть тогда считают содержание смольнинского гаража как 7% от средней зряплаты тамошних "слуг народа".
SWd
За такую низкокачественную услугу, какой у нас является ОТ, жалко и 2%.
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