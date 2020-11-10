7 % дохода на проезд и никаких песен. Смольный назвал требования к общественному транспорту

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, предельные значения содержатся в стандарте транспортного обслуживания населения, который профильный комитет утвердил в начале ноября. В документе уточняется, что расход на транспорт рассчитывается как стоимость месячного проездного, который позволяет сделать 70 поездок на метро и неограниченное количество — по земле. Сейчас такой билет стоит 3 015 рублей. По данным Росстата, на второй квартал 2020 года среднедушевой доход населения в Петербурге составил 45 207; таким образом, по методологии комтранса, горожане тратили 6,66 % , то есть уложились в 7-процентный лимит.

В стандарте прописано множество требований — в частности, по обеспечению среды для инвалидов и надежности перевозок. Опоздания допускаются в пределах 2 минут; доля рейсов, где этот предел превышен, должна быть не больше 15 % от общего числа. Обозначен температурный режим в салоне: не менее 12 градусов, если на улице холоднее минус пяти; не более 25 градусов, если за окном теплее плюс двадцати. Водителям нельзя курить, в транспорте не должно быть запаха табака, гари и бензина. «Не допускается воспроизведение музыкальных и других звуковых композиций, не относящихся к процессу перевозки», — отдельно прописано в документе.



Экологический класс двигателя должен соответствовать стандарту «Евро-5» и выше. Фактическая наполненность салона в наземном транспорте не должна превышать трех человек на 1 квадратный метр.

