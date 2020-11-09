В Петербурге остановки транспорта привязали к жилым домам. Расстояние между ними не должно превышать полукилометра
В Петербурге утвердили стандарт качества транспортного обслуживания. Он обяжет «расставить» остановки не дальше 500 метров от многоквартирных жилых домов. Соответствующий документ 9 ноября утвердил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Стандарт предполагает, что от транспортной остановки до многоквартирного дома и объектов торговли площадью более тысячи «квадратов» должно быть не более 500 метров, до индивидуального жилого дома — не более 800 метров. А до поликлиник и объектов социального обслуживания — не более 300 метров.
Кроме того, расстояние между авто- и железнодорожными вокзалами, аэропортами, речными и морскими портами до ближайшей остановки не должно превышать 300 метров.
Согласно документу, маршрут между двумя любыми точками в городе при использовании муниципальных рейсов регулярных перевозок и метрополитена должен включать в себя не более двух пересадок.
Действие стандарта качества будет обязательным и для общественного транспорта, и для частных перевозчиков, которые заключат контракт с городом.