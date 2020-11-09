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09.11.2020 18:08
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В Петербурге остановки транспорта привязали к жилым домам. Расстояние между ними не должно превышать полукилометра

В Петербурге утвердили стандарт качества транспортного обслуживания. Он обяжет «расставить» остановки не дальше 500 метров от многоквартирных жилых домов. Соответствующий документ 9 ноября утвердил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Стандарт предполагает, что от транспортной остановки до многоквартирного дома и объектов торговли площадью более тысячи «квадратов» должно быть не более 500 метров, до индивидуального жилого дома — не более 800 метров. А до поликлиник и объектов социального обслуживания — не более 300 метров.

Кроме того, расстояние между авто- и железнодорожными вокзалами, аэропортами, речными и морскими портами до ближайшей остановки не должно превышать 300 метров.

Согласно документу, маршрут между двумя любыми точками в городе при использовании муниципальных рейсов регулярных перевозок и метрополитена должен включать в себя не более двух пересадок.

Действие стандарта качества будет обязательным и для общественного транспорта, и для частных перевозчиков, которые заключат контракт с городом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

AP-SPb
А хороший стандарт. Сейчас жители некоторых специфических локаций подсуетятся и КомПоТ погрязнет в строительстве остановок и запуске новых маршрутов, которых будут добиваться через суд на основании этого стандарта.
***_555
Реформу провалили, можно и концепции-прожекты порисовать.
Киргуду
"Согласно документу, маршрут между двумя любыми точками в городе при использовании муниципальных рейсов регулярных перевозок и метрополитена должен включать в себя не более двух пересадок."
А как это согласуется с сокращением маршрутов, т.к. они "дублируют друг друга"?
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