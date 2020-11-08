Новак: На газификацию в России потребуется больше 1,9 трлн рублей

На реализацию программы газификации в России требуется порядка 1,9 трлн рублей. Такую цифру в статье для журнала «Энергетическая политика» указал министр энергетики Александр Новак. Выдержку из текста 8 ноября приводит ТАСС.
«Всего, по предварительным расчетам «Газпрома», для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация — одна из основных социальных задач страны», — написал Новак и добавил, что «только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись».
«В настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования», — подчеркнул министр.
Уровень газификации в субъектах к 2030 году планируется довести до целевого показателя 83%. Сейчас уровень около 70%.