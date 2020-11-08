FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.11.2020 15:37
15
Печать

Новак: На газификацию в России потребуется больше 1,9 трлн рублей

На реализацию программы газификации в России требуется порядка 1,9 трлн рублей. Такую цифру в статье для журнала «Энергетическая политика» указал министр энергетики Александр Новак. Выдержку из текста 8 ноября приводит ТАСС.

«Всего, по предварительным расчетам «Газпрома», для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация — одна из основных социальных задач страны», — написал Новак и добавил, что «только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись».

«В настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования», — подчеркнул министр.

Уровень газификации в субъектах к 2030 году планируется довести до целевого показателя 83%. Сейчас уровень около 70%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

SlawaPiter
Еще бы, если за подключение сдирать тысяч по 500-700.., "национальное достояние".
8967
Лучше бы эти деньги пенсионерам отдали, городским.
Агроном аэродрома
КапитализЬм + газификацЫя всей страны = ?
(задача со звёздочкой)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний