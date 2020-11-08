В Подмосковье по подозрению в убийстве двух женщин ищут иностранца, который работал у них на дому
Прокуратура Московской области назвала подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин на одной из дач Солнечногорска. В розыск объявлен 26-летний уроженец Таджикистана, которого семья наняла для работы по дому.
«Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух женщин в одном из садовых товариществ Солнечногорского городского округа. По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших», — говорится в сообщении.
В связи с произошедшим прокуратура области также поручила провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.
Тела 67-летней матери и 44-летней дочери с многочисленными следами ранений были найдены накануне. Также в доме была обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, убийца искал ценности, так как в доме было всё перевёрнуто.