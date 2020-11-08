В Подмосковье по подозрению в убийстве двух женщин ищут иностранца, который работал у них на дому

Прокуратура Московской области назвала подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин на одной из дач Солнечногорска. В розыск объявлен 26-летний уроженец Таджикистана, которого семья наняла для работы по дому.



«Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве двух женщин в одном из садовых товариществ Солнечногорского городского округа. По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших», — говорится в сообщении.

