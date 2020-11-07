Лукашенко: Новую конституцию примем без ломки и катастроф

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция страны будет принята, но это произойдет «без ломки и катастроф».



«Новую конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — цитирует 7 ноября слова Лукашенко агентство ТАСС.



Президент Белоруссии добавил, что работа над новой конституцией ведется не первый год. По словам Лукашенко, ему было представлено два проекта, однако он отклонил их, поскольку они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества. «Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту», — пояснил белорусский президент.

