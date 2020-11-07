Лукашенко: Новую конституцию примем без ломки и катастроф

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция страны будет принята, но это произойдет «без ломки и катастроф».
«Новую конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — цитирует 7 ноября слова Лукашенко агентство ТАСС.
Президент Белоруссии добавил, что работа над новой конституцией ведется не первый год. По словам Лукашенко, ему было представлено два проекта, однако он отклонил их, поскольку они были «слишком мягкими» и не отвечали запросам общества. «Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту», — пояснил белорусский президент.
При этом Лукашенко заявил, что реформа конституции была его собственной инициативой и что Россия и ее руководство не оказывали давление на него, чтобы убедить пойти на такой шаг. «Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать», — сказал президент Белоруссии, имея в виду Россию. Лукашенко рассказал, что белорусские власти формируют рабочую группу специалистов, которая должна подготовить наметки нового проекта конституции для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании.
На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции, отметив, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти. В этой связи Лукашенко отметил важную роль планируемого на конец декабря — начало января Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы. 2 октября палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) начала принимать предложения по внесению изменений в конституцию. Белорусская оппозиция отказалась обсуждать поправки в конституцию с властями, настаивая на проведении новых президентских выборов.