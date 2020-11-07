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07.11.2020 16:04
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Авария на КАД спровоцировала пробку на Вантовом мосту, ещё один затор растёт на развязке у Янино-1

На Вантовом мосту и КАД скопилась пробка из-за ДТП днём 7 ноября, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки».

Вскоре поток машин на внутреннем кольце должен прийти в движение — на месте поработали эвакуаторы, отмечают автомобилисты в соцсетях.

Ещё две аварии, по данным «Яндекс.Пробки», спровоцировали пробку перед развязкой с Янино-1 на внешнем кольце КАД.

Фото: «Яндекс-пробки»

Как уточняют очевидцы, «битые машины заняли два средних ряда».

Фото: «Яндекс-пробки»
© Фонтанка.Ру

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