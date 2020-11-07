Похолодание, дождь и сильный ветер. Затянувшаяся золотая осень покинет Петербург в воскресенье

После близкого к рекордам тепла в Петербург приходит промозглая погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 ноября ночью местами ожидается небольшой дождь, днём «без существенных осадков». Температура опустится с субботних плюс одиннадцати до плюс пяти градусов Цельсия, причём и днём, и ночью.

«Ветер западный, северо-западный, 6–11 м/с, ночью в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с. Будьте внимательны и осторожны!» — предупредили в ГУ МЧС.

Ещё сегодня, 7 ноября, в Ботаническом саду цветёт и благоухает, обманутой тёплой погодой оказалась даже сирень.