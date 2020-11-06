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06.11.2020 14:07
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В Пулково заявился петербуржец с тигровым питоном. Его пропустили

В грузовом терминале аэропорта Пулково оформили документы необычному пассажиру — тигровому питону по кличке Эль.

Как сообщает 6 ноября пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, сотрудники управления провели ветеринарный контроль змеи и нарушений не выявили. Питон смог стать пассажиром самолёта.

Элю один год. Житель Петербурга перевозил его в Калининградскую область.

Фото&nbsp;управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Тигровые питоны распространены в Азии, отличаются они крупными размерами — до 4,6 метра в длину.

Фото&nbsp;управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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Комментарии (4)

Елена Владимирова
Хорошо, что он летит в салоне. В багажном отделении он бы замерз и испугался
K_Lutsky
А почему разрешают держать дома змей? это же не кошка и не собака...
Урус-Баши
Имеются случаи удушения детей владельцев этим змием. Держать такое дома - признак извращённого буржуинства. На поводке такого не выгулять. Иногда уползают к соседям и душат там кого-нибудь.
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