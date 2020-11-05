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05.11.2020 19:28
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Доллар упал ниже 77 рублей, евро — ниже 91 рубля. В то же время биткоин поднимается выше $15 тысяч

К вечеру курс доллара опустился ниже 77 рублей. По данным на 19:02, американская валюта подешевела на 3% и торгуется по 76,8 рубля. В то же время курс евро достиг 90,9 рубля, потеряв за день 2,14%.

Индекс РТС вырос на 5,65%, а индекс Мосбиржи — на 2,69%.

Колебания курсов валют происходят на фоне неопределенности, возникшей на фондовых рынках из-за задержки результатов выборов в США, и вызванного высокой заболеваемостью COVID-19 локдауна в Европе. Эти же обстоятельства привели в движение биткоин. 5 ноября стомость криптовалюты превысила $15 тыс. за штуку. Сейчас биткоин торгуется по $15,2 тыс., таким образом, за сутки он вырос на 8,63%. Последний раз такие высокие значения были зафиксированы в январе 2018 года.

Кроме того, нефть эталонной марки Brent за день подешевела на 0,97%. Фьючерсы с поставкой в январе 2021 года к этому часу торгуются по $40,83 за баррель.

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