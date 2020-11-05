Дело об убийстве с помощью алкоголя ради квартиры передали в суд. Обвиняемый требует присяжных

Предполагаемый организатор убийства четырехлетней давности после побега и выдачи из Белоруссии рассчитывает на коллегию присяжных. За попойку с удушением исполнителям заплатили пять тысяч рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 ноября, ходатайство о рассмотрении дела Андрея Смирнова присяжными пока не рассмотрено. Его обвиняют в соучастии в убийстве и мошенничестве. По версии следствия, Смирнов незаконно через третьих лиц переоформил в свою пользу квартиру на Будапештской улице, было это еще в 2015 году. Примерно через год стало ясно, что настоящий владелец распознал обман и пошел в суд с требованием аннулировать договор. Смирнов про это якобы узнал и решил от истца избавиться. Как считает следствие, он нанял Смирнову и Аскерову, за 150 тысяч предложил им найти исполнителей и придумать, как убить владельца квартиры. Те обратились к Зайцеву и Иванову. Мужчины справились, сначала до отключки напоили хозяина квартиры, а затем его задушили. С помощью Смирновой после смерти мужчины они прибрались в квартире и поспешили удалиться. Зайцев и Иванов за работу получили 5 тысяч рублей.