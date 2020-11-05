При пожаре в пансионате для престарелых в Красном Селе погибли родители арендатора

Еще троих с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу № 26 на улице Костюшко в Петербурге. Все три пострадавшие — пенсионерки в возрасте 72, 82 и 86 лет. За ними наблюдают врачи.

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, в выгоревшем здании на проспекте Красных Командиров, 93, из трёх погибших двое приходились близкими родственниками 55-летнему владельцу учреждения. В огне погибли его 89-летний отец и 92-летняя мать. Третья погибшая — 84-летняя женщина была зарегистрирована в Пушкине.

Появились новые подробности трагедии в Красносельском районе Петербурга. Пожилые мужчина и женщина, погибшие в частном пансионате, оказались родителями одного из арендаторов.

Осиротевшего арендатора задержали в тот же вечер в качестве подозреваемого по делу об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Вместе с ним в отдел забрали его компаньона и сожительницу — 34-летнюю гражданку Украины, которая в Россию прибыла работать в 2018 году, но с тех пор так никуда официально и не устроилась. У женщины есть 4-летний сын.



В ближайшее время им должны предъявить обвинение. Расследование продолжается.



Пожар в пансионате для престарелых в Красном Селе начался рано утром 4 ноября. Горела крыша и второй этаж. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с проводкой. Владелец заявил, что состоит в родстве со всеми живущими в доме пожилыми людьми.



При этом последнее легальное учреждение для пенсионеров съехало из здания на Красных Командиров, 93, в 2018 году. Как объяснила «Фонтанке» гендиректор компании «Наш Дом», сделать это пришлось из-за ужесточения закона, который запретил подобным организациям занимать частные дома.

