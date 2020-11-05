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05.11.2020 09:10
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В парадной на Поэтическом бульваре нашли мертвым пенсионера. Перед смертью он отправился за деньгами

Пожилой житель Выборгского района найден мертвым в подъезде собственного дома. Незадолго до смерти он поссорился с близкими родственниками и отправился за деньгами.

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне около двух ночи в парадной одного из домов на Поэтическом бульваре в Петербурге нашли тело 66-летнего местного жителя. Внешний осмотр показал, что смерть могла наступить от черепно-мозговой травмы. Труп направили в морг для выяснения точной причины гибели.

Работавшая на месте следственно-оперативная группа добыла записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что погибший заходил в подъезд один. Его бывшая супруга рассказала, что незадолго до смерти он поссорился с сыновьями и ушел из дома за деньгами, чтобы снять жилье.

Другие подробности произошедшего устанавливаются. Материалы проверки направлены в петербургский СК.

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Комментарии (6)

OldObyvatel
Такие вот неуживчивые пенсы всю статистику портят.
260741301
Так если не быть алкашом или ЗОЖником, то до 80 дожить нет проблем.
260965961
66 лет! Жить бы ещё и жить!(((
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