В парадной на Поэтическом бульваре нашли мертвым пенсионера. Перед смертью он отправился за деньгами

Пожилой житель Выборгского района найден мертвым в подъезде собственного дома. Незадолго до смерти он поссорился с близкими родственниками и отправился за деньгами.

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, накануне около двух ночи в парадной одного из домов на Поэтическом бульваре в Петербурге нашли тело 66-летнего местного жителя. Внешний осмотр показал, что смерть могла наступить от черепно-мозговой травмы. Труп направили в морг для выяснения точной причины гибели.

Работавшая на месте следственно-оперативная группа добыла записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что погибший заходил в подъезд один. Его бывшая супруга рассказала, что незадолго до смерти он поссорился с сыновьями и ушел из дома за деньгами, чтобы снять жилье.