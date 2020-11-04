Детскую больницу имени Филатова полностью отдают под коронавирус. Плановая помощь остановлена
Петербургская детская больница имени Филатова больше не входит в список медучреждений, где можно получить плановую помощь. Отделения полностью переходят на работу с больными COVID-19.
Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, к 4 ноября плановая медпомощь в детской больнице
«Под инфекцию развёрнуто 560 коек: к действовавшим 362 койкам добавились ещё 198. На сегодняшний день в больнице имени
С первого марта в больнице с подтверждённым диагнозом COVID-19 лечились 965 детей. В середине августа в части учреждения отложили «противочумные» костюмы: к привычной работе по своему профилю вернулись два отделения оториноларингологии, травматолого-ортопедическое отделение, в состав которого входят нейрохирургические койки, отделение гинекологии и два хирургических отделения.
Дополнительные койки под заболевших коронавирусом готовят также в Мариинской больнице. Там действовали 80 инфекционных и 12 реанимационно-инфекционных мест. С полуночи 5 ноября количество коек увеличат до 586 и 48 соответственно. Из многопрофильного стационара останутся 152 места для плановой помощи.
В среду, 4 ноября, в статистику коронавирусной заболеваемости в Петербурге впервые добавили больше тысячи новых случаев. Накануне губернатор Александр Беглов доложил президенту, что ситуация «некритическая», хотя днём ранее оценка была противоположной.