Детскую больницу имени Филатова полностью отдают под коронавирус. Плановая помощь остановлена

Петербургская детская больница имени Филатова больше не входит в список медучреждений, где можно получить плановую помощь. Отделения полностью переходят на работу с больными COVID-19.



Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, к 4 ноября плановая медпомощь в детской больнице № 5 остановлена, медучреждение перевели на приём пациентов с коронавирусом и симптомами других ОРВИ.