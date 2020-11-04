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04.11.2020 19:58
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Детскую больницу имени Филатова полностью отдают под коронавирус. Плановая помощь остановлена

Петербургская детская больница имени Филатова больше не входит в список медучреждений, где можно получить плановую помощь. Отделения полностью переходят на работу с больными COVID-19.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, к 4 ноября плановая медпомощь в детской больнице № 5 остановлена, медучреждение перевели на приём пациентов с коронавирусом и симптомами других ОРВИ.

«Под инфекцию развёрнуто 560 коек: к действовавшим 362 койкам добавились ещё 198. На сегодняшний день в больнице имени Н. Ф. Филатова занято 348 коек», — уточнили в Смольном.

С первого марта в больнице с подтверждённым диагнозом COVID-19 лечились 965 детей. В середине августа в части учреждения отложили «противочумные» костюмы: к привычной работе по своему профилю вернулись два отделения оториноларингологии, травматолого-ортопедическое отделение, в состав которого входят нейрохирургические койки, отделение гинекологии и два хирургических отделения.

Дополнительные койки под заболевших коронавирусом готовят также в Мариинской больнице. Там действовали 80 инфекционных и 12 реанимационно-инфекционных мест. С полуночи 5 ноября количество коек увеличат до 586 и 48 соответственно. Из многопрофильного стационара останутся 152 места для плановой помощи.

В среду, 4 ноября, в статистику коронавирусной заболеваемости в Петербурге впервые добавили больше тысячи новых случаев. Накануне губернатор Александр Беглов доложил президенту, что ситуация «некритическая», хотя днём ранее оценка была противоположной.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

DrNixon
Если тащить всех детей с температурой и кашлем в стационар скоро и детские койки закончатся
Иван Гамаюнов
Опять повторяются ошибки когда все что можно отдают под covid и плановая помощь оказывается под угрозой не связанная с ковидом, я понимаю что нужно развертывать доп. койки, но их бесконечно развертывать не возможно, тем более предпосылок к снижению заболеваемости не видно, рано или поздно столкнемся с проблемой когда размещать больных втч тяжелых уже будет некуда.
_MN_
Символично.
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