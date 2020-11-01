Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. Получить экстренную помощь там возможно до 6 ноября.



О переводе Мариинской больницы под ковид 1 ноября сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. По информации «Фонтанки», постепенно на работу с COVID-19 предполагается развернуть всё медучреждение.



«Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, — пишет Лисовец на своей странице «ВКонтакте». — На этой неделе в Петербурге госпитализировано на 18 процентов больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, чем на предыдущей».