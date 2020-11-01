Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под коронавирус. За неделю количество госпитализаций с COVID-19 выросло почти на 20%
Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. Получить экстренную помощь там возможно до 6 ноября.
О переводе Мариинской больницы под ковид 1 ноября сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. По информации «Фонтанки», постепенно на работу с COVID-19 предполагается развернуть всё медучреждение.
«Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, — пишет Лисовец на своей странице «ВКонтакте». — На этой неделе в Петербурге госпитализировано на 18 процентов больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, чем на предыдущей».
Председатель комздрава отметил, что в выходные количество госпитализированных снижается, но на начало недели выпадает пик нагрузки. Именно этим он объясняет очереди скорых, которые в прошлый понедельник и вторник можно было наблюдать у «Ленэкспо».
Нагрузку на городское здравоохранение снижают введением новых стационаров. На этой неделе начал работу 7-й павильон «Ленэкспо», куда поступают пациенты с лёгкой формой коронавируса, 178 коек развернули в Университете имени Мечникова. С сегодняшнего дня ковидных больных начали принимать в клинике Первого меда. Ректор Сергей Багненко заверил, что «плановики не пострадают». В Мариинской больнице пока продолжают приём экстренных пациентов, но постепенно выписывают плановых больных.