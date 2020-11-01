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01.11.2020 15:26
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Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под коронавирус. За неделю количество госпитализаций с COVID-19 выросло почти на 20%

Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. Получить экстренную помощь там возможно до 6 ноября.

О переводе Мариинской больницы под ковид 1 ноября сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. По информации «Фонтанки», постепенно на работу с COVID-19 предполагается развернуть всё медучреждение.

«Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, — пишет Лисовец на своей странице «ВКонтакте». — На этой неделе в Петербурге госпитализировано на 18 процентов больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, чем на предыдущей».

Председатель комздрава отметил, что в выходные количество госпитализированных снижается, но на начало недели выпадает пик нагрузки. Именно этим он объясняет очереди скорых, которые в прошлый понедельник и вторник можно было наблюдать у «Ленэкспо».

Нагрузку на городское здравоохранение снижают введением новых стационаров. На этой неделе начал работу 7-й павильон «Ленэкспо», куда поступают пациенты с лёгкой формой коронавируса, 178 коек развернули в Университете имени Мечникова. С сегодняшнего дня ковидных больных начали принимать в клинике Первого меда. Ректор Сергей Багненко заверил, что «плановики не пострадают». В Мариинской больнице пока продолжают приём экстренных пациентов, но постепенно выписывают плановых больных.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (25)

pregatus
Интересно, а сколько госпитализаций в день в городе с ковидом? При 900 заболевших должно быть не более 100-150.
262224921
Ни где в мире не научились лечить вирус.
У нас как обычно научились.

Интересно чем. Арбидолом?

Если бы наши правители хотели бы победить вриус- то закрыли бы всех на месяц.
А так как этих действий - то как говорили древние - смотри кому это может быть выгодно.
Вирус видимо есть- но борьба с ним у нас никакая , абсолютно.
262224921
Расходы на медиков , скорые, топливо, чиновников .....

Неужели просто нельзя все закрыть на месяц. Неужели наша страна такая нищая и слабая , что не может остановить экономику на месяц.
Чем всё это время занимались чинуши?

Как противно смотреть на то что страну завоевал какой-то вирус.🤦
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