«Что, если так будет всегда?» Владелица цветочного салона предложила в кризис развивать производство цветов в Ленобласти

«Мы сделали, что хотели, и сделали это в период кризисной экономической ситуации и в преддверии «тяжелого сезона», но ни капли сожаления или сомнений в правильности решения не возникло ни на секунду. Я живу в состоянии «что, если то, что вокруг, будет всегда». Как я хочу жить и как хочу работать, если кризис будет надолго?» — делится Наталия Дорогая, владелица цветочного салона и кофейни.

Предприниматель озаботился неизбежным повышением закупочных цен в связи с ростом курса евро, особенно на цветы, кофе и ряд продуктов. Поэтому, во время проведения круглого стола на Форуме потребительского рынка Ленинградской области на конкурсе флористов, на котором Наталия Дорогая побывала в составе жюри, владелица цветочного салона вместе с флористами области выдвинула предложение о развитии местного производства цветов и декоративного материала в Ленинградской области. По словам предпринимателя, это даст толчок к развитию бизнеса, образованию новых рабочих мест и существенного снижения цен на ряд товаров цветочной продукции. Эту тему поддержали питерские рестораторы и предложили развивать производство трав, ягод, чайных сборов и корнеплодов.

Во время пандемии Наталия приняла решение сменить локацию и расширить бизнес — 7 октября организация переехала, а уже 10 числа начала принимать посетителей.

«Нас очень хорошо приняли соседи на новом месте, с первого дня работы к нам пошли гости, и это очень нас вдохновляет. Много наших постоянных гостей переехали с нами с прежнего адреса, так что мы уверены в себе, в завтрашнем дне и в том, что все развернется наилучшим образом, — делится Наталия. — Мы внимательны к рекомендациям по предотвращению вируса и прекрасно понимаем, что лучше сейчас всем сохранять спокойствие, быть внимательными друг к другу, соблюдать меры предосторожности и иметь возможность прожить наступающий период без жесткого карантина. Поэтому мы выполнили все требования по закупке необходимых средств и оборудования. С апреля мы имеем разрешение на деятельность, все абсолютно в рамках закона и норм. Мы быстро реагируем на новые положения и распоряжения, на основании распоряжения комитета по промышленности и предпринимательству сделаем прививки сотрудникам и отчитаемся».