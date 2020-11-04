Националисты отметили День народного единства в Москве задержаниями
Порядка 30 человек задержаны в центре Москвы днем 4 ноября. Они шли к приемной ФСИН в честь националиста Тесака.
Среди задержанных организатор и участники акции, сообщает ТАСС. Они намеревались пройти от метро «Цветной бульвар» к приемной Федеральной службы исполнения наказаний на Садовой-Сухаревской. Предполагается, что они собирались требовать проверки из-за смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак, — по официальной версии, он ушел из жизни добровольно, но его отец полагает, что Марцинкевич был убит.
«ОВД-Инфо» сообщает, что на «Русском марше» у Цветного бульвара были задержаны больше 30 человек, их развозят по отделам.