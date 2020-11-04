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04.11.2020 15:33
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Националисты отметили День народного единства в Москве задержаниями

Порядка 30 человек задержаны в центре Москвы днем 4 ноября. Они шли к приемной ФСИН в честь националиста Тесака.

Среди задержанных организатор и участники акции, сообщает ТАСС. Они намеревались пройти от метро «Цветной бульвар» к приемной Федеральной службы исполнения наказаний на Садовой-Сухаревской. Предполагается, что они собирались требовать проверки из-за смерти Максима Марцинкевича, известного как Тесак, — по официальной версии, он ушел из жизни добровольно, но его отец полагает, что Марцинкевич был убит.

«ОВД-Инфо» сообщает, что на «Русском марше» у Цветного бульвара были задержаны больше 30 человек, их развозят по отделам.

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Комментарии (2)

wasya
В советское время слово "националист" считалось словом ругательным. От национализма до нацизма один шаг.
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