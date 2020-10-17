Снова проверка. СК отменил решение об отказе в возбуждении дела по факту смерти Тесака
Следственный комитет отменил постановление об отказе возбудить уголовное дело по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, передаёт 17 октября ТАСС.
«Руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Теперь доследственная проверка началась снова, и, по идее, в течение 30 дней следователи должны будут принять решение возбудить уголовное дело или нет», — цитирует ТАСС адвоката Алексея Михальчика, представляющего интересы отца погибшего.
16 октября Михальчик сообщил, что, по данным защиты, следователи отказались возбуждать дело по факту смерти Тесака. «Однако сразу после этого правозащитник Андрей Бабушкин по просьбе представителей отца Марцинкевича получил официальное подтверждение отказа в возбуждении дела. В тот же день руководителем следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено», — рассказал адвокат.
Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорит, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Хоронили Марцинкевича в закрытом гробу, тело успели увидеть родственники. Мать погибшего смогла сделать несколько фотографий сына на телефон, зафиксировав следы как будто от уколов, ударов электрошокером, порезы, вырванные ногти и так далее.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.