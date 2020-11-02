На улицах Петербурга появились первые новогодние ёлки. Довольны далеко не все
Первые символы Нового года начали появляться на улицах Петербурга. Праздничное настроение уже почувствовали на себе жители Славянки, Московского, Приморского и Кировского районов. Фото ёлок появились в соцсетях 2 ноября.
Задавать тренд, как обычно, взялись торговые центры. Именно они в канун праздников становятся притяжением горожан, спешащих выбрать подарки для своих близких.
Не все рады столь раннему появлению новогодних елей. Пользователи задаются вопросом, не фальстарт ли это, и предлагают начать украшать улицы к Первомаю. Другие критикуют не слишком богатое убранство. Но большинство всё же отреагировало на установленные искусственные деревья позитивно.
Смольный сообщал, что украшение города руками муниципалов начнётся 9 ноября. Ель на Дворцовой площади в этом году будет установлена настоящая.