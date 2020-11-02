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02.11.2020 18:20
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На улицах Петербурга появились первые новогодние ёлки. Довольны далеко не все

Первые символы Нового года начали появляться на улицах Петербурга. Праздничное настроение уже почувствовали на себе жители Славянки, Московского, Приморского и Кировского районов. Фото ёлок появились в соцсетях 2 ноября.

Задавать тренд, как обычно, взялись торговые центры. Именно они в канун праздников становятся притяжением горожан, спешащих выбрать подарки для своих близких.

Не все рады столь раннему появлению новогодних елей. Пользователи задаются вопросом, не фальстарт ли это, и предлагают начать украшать улицы к Первомаю. Другие критикуют не слишком богатое убранство. Но большинство всё же отреагировало на установленные искусственные деревья позитивно.

Смольный сообщал, что украшение города руками муниципалов начнётся 9 ноября. Ель на Дворцовой площади в этом году будет установлена настоящая.

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Комментарии (5)

Skazochny
Где искусственная ёлка, купленная за 600 000$ в 2013-14 году? Где она?
Вася ПУПКИН
Какой в .опу праздник, ковид идёт того и гляди всех дома запрут, но бабло уже попилено, наряжать и онлайн праздновать все равно будут. А может эти денежки потратить на другое, на лечение больных, детей и от ковида в тяжёлой форме, а мы переживём без ёлок и прочей мишуры.
IvanSt
Поздновато как-то. Могли бы и в августе уже поставить. Дольше бы простояли. А то и в апреле, чего нет то в самом деле.
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