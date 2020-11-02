Петербуржец спас утопающего из ледяной Невы. На берегу для них вязали канат из курток

Петербуржец самоотверженно бросился в студеную воду за утопающим, несмотря на холод, быстрое течение и ноябрьскую стужу. На берегу посильную помощь ему оказывала подруга.



Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, накануне около полуночи тонущего мужчину спасали из Невы у дома № 195 на проспекте Обуховской Обороны. Имя героя — Тимур. Ему 23 года, он работает в сфере IT.



На позднюю прогулку вдоль реки молодой человек отправился вместе со своей подругой. В какой-то момент послышались крики о помощи. Проследовав на них, они увидели компанию, состоящую из двух девушек и двух парней. Один из них находился в воде.

