Петербуржец спас утопающего из ледяной Невы. На берегу для них вязали канат из курток
Петербуржец самоотверженно бросился в студеную воду за утопающим, несмотря на холод, быстрое течение и ноябрьскую стужу. На берегу посильную помощь ему оказывала подруга.
Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, накануне около полуночи тонущего мужчину спасали из Невы у дома
На позднюю прогулку вдоль реки молодой человек отправился вместе со своей подругой. В какой-то момент послышались крики о помощи. Проследовав на них, они увидели компанию, состоящую из двух девушек и двух парней. Один из них находился в воде.
«Увидев его, я подумал, что еще минута-две — и всё. Скинул пальто и пошел в воду. Подруге сказал звонить в экстренные службы», — рассказал «Фонтанке» Тимур.
Пока он плыл до тонущего, его девушка связала канат из курток, которые пожертвовали случайные прохожие, а также обратилась к профессиональным спасателям. Правда, помощь последних в итоге не понадобилась. Благодаря самодельному тросу им удалось выбраться из Невы. После успешного спасения его участники разъехались на такси.
По информации городского управления МЧС, им действительно поступал вызов на указанный адрес. Однако прибывшие на место спасатели уже никого не обнаружили. Аналогичную картину наблюдали и сотрудники полиции, которые также отработали заявку по этому происшествию.
Как рассказал «Фонтанке» коллега Тимура, который и обратился в редакцию с просьбой осветить это событие, наутро герой минувшей ночи был готов приступить к работе. Однако ему посоветовали отдохнуть и дали выходной.