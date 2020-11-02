В Подмосковье ищут Робин Гуда, который из арбалета застрелил «колбасного короля»

Два человека проникли в дом в подмосковской Истре, где проживает бизнесмен Владимир Маругов со своей гражданской женой.



Как пишет 2 ноября «Интерфакс», мужчину убили, его возлюбленная спаслась, выпрыгнув в окно.



«Двое неизвестных в масках проникли на территорию загородного дома Маругова в деревне Аносино на территории подмосковной Истры. Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета», — сообщает агентство.



Возбуждено уголовное дело об убийстве.

