В Подмосковье ищут Робин Гуда, который из арбалета застрелил «колбасного короля»
Два человека проникли в дом в подмосковской Истре, где проживает бизнесмен Владимир Маругов со своей гражданской женой.
Как пишет 2 ноября «Интерфакс», мужчину убили, его возлюбленная спаслась, выпрыгнув в окно.
«Двое неизвестных в масках проникли на территорию загородного дома Маругова в деревне Аносино на территории подмосковной Истры. Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета», — сообщает агентство.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Неподалеку от дома нашли брошенный автомобиль подозреваемых. Владимир Маругов — хозяин и генеральный директор ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя»», ООО «МПК «Озерецкие колбасы»», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска».За успешную карьеру в сфере мясопроизводства Маругов получил прозвище «Колбасный король».