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02.11.2020 11:11
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В Подмосковье ищут Робин Гуда, который из арбалета застрелил «колбасного короля»

Два человека проникли в дом в подмосковской Истре, где проживает бизнесмен Владимир Маругов со своей гражданской женой.

Как пишет 2 ноября «Интерфакс», мужчину убили, его возлюбленная спаслась, выпрыгнув в окно.

«Двое неизвестных в масках проникли на территорию загородного дома Маругова в деревне Аносино на территории подмосковной Истры. Они связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета», — сообщает агентство.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Неподалеку от дома нашли брошенный автомобиль подозреваемых. Владимир Маругов — хозяин и генеральный директор ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя»», ООО «МПК «Озерецкие колбасы»», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска».За успешную карьеру в сфере мясопроизводства Маругов получил прозвище «Колбасный король».

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Комментарии (15)

mixrju
А что означает понятие "гражданская жена": это жена, сожительница или просто приживалка?
hal9000
у него все эти организации ликвидированы а колбасы на стадии ликвидации...какой он бизнесмен??..мудрил чето..
ms2017
Название статьи смените. "Журналисты".
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