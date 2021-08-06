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Побег из подмосковного ИВС: среди беглецов тот, кто убил «колбасного короля» из арбалета

Прокуратура сообщила о побеге заключённых ИВС в Истре.

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — сообщает прокуратура Московской области 6 августа в своём телеграм-канале. На месте происшествия находится истринский городской прокурор.

«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имена беглецов: Александр Мавриди (обвиняемый в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего), Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, оружия у них нет. Сотрудники изолятора не пострадали.

«МК» пишет, что беглецы выбили лоток, через который заключённым передают еду, скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции. Дежурные, мужчина и женщина, почему-то не услышали шум.

Мавриди накануне был переведён в новую камеру на семь человек. С ним, по данным издания, бежали четверо молдаван, задержанные по одному делу — за кражи из частных домов.

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Комментарии (11)

PapaKarlo
Анекдот от 70-х годов...
Армянское радио спрашивают: Правда что футбольная команда Динамо Киев состоит из армЯН?...Ответ: Конечно, правда! МунтЯН, ПоркуЯН и еще 9 киевлЯН.
Serg_I
Ещё окажется, что ключи гаечные в интернет-магазине заказали?
Bilbo Baggins
Интересно, 4 человека по одному УД, сидят в одной камере)))))
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