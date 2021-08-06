Побег из подмосковного ИВС: среди беглецов тот, кто убил «колбасного короля» из арбалета

«Интерфакс» со ссылкой на источник называет имена беглецов: Александр Мавриди (обвиняемый в громком убийстве из арбалета «колбасного короля» Владимира Муругова и в похищении адвоката Завгороднего), Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По предварительным данным, оружия у них нет. Сотрудники изолятора не пострадали.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых», — сообщает прокуратура Московской области 6 августа в своём телеграм-канале . На месте происшествия находится истринский городской прокурор.

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.

«МК» пишет, что беглецы выбили лоток, через который заключённым передают еду, скрутили замок, вышли через заднюю дверь и пешком направились в сторону железнодорожной станции. Дежурные, мужчина и женщина, почему-то не услышали шум.



Мавриди накануне был переведён в новую камеру на семь человек. С ним, по данным издания, бежали четверо молдаван, задержанные по одному делу — за кражи из частных домов.

