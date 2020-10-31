В России не решен ни один проблемный вопрос, связанный с крушением А-321. Покрыт пылью гонорар от ФСБ в 50 миллионов долларов за информацию о преступниках. Родственники обивают судебные пороги. Власти пасуют перед несговорчивым Египтом.

«Кажется, о страну вытирают ноги». Пять лет назад над Синаем погиб рейс 9268

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Рано утром 31 октября 2015 года чартер Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург с 224 пассажирами и членами экипажа разбился на территории Египта. Самая массовая гибель граждан России в истории мировой авиации до сих пор не расследована. Из 380 признанных потерпевшими граждан более сорока уже тоже скончались. Ответственные за возмездие топчутся на месте.

Забвение и нестяжательство

Сегодня в полдень во всех храмах Санкт-Петербурга зазвучат колокола в память о рейсе 9268. Чиновники возложат цветы к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище. Там покоятся неопознанные останки погибших. Город опять вспомнит, как скорбел пять лет назад.



На юго-западе Петербурга, на берегу Матисова канала, возводят храм и социальный центр. Это овеществление скорби по 224 погибшим.

Пожертвования аккумулирует благотворительный фонд «Рейс 9268». На его страницу «ВКонтакте» подписаны более 34 тысяч человек. Стоимость работ составляет около 150 миллионов рублей, сказала «Фонтанке» руководитель фонда Ирина Захарова. Жертвует, в основном, меценат и увековеченный храмостроитель Вячеслав Заренков. Главная помощь строительной техникой и материалами.

Потерявшая в катастрофе 28-летнюю дочь Захарова пыталась узаконить статус «жертвы теракта» - чтобы, по ее словам, родственникам не попрошайничать у государства и не добиваться выплат через суды, а иметь некую степень защиты.

«Это касается не только нас, но и метро Петербурга, Волгодонска, многоэтажек Москвы, «Норд-Оста», - навскидку перечисляет Захарова. - Участие города закончилось после похорон, когда отшумел траур. Какими бы ни были обстоятельства теракта, ответственность за гибель граждан лежит на государстве».



Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» отомстила, по ее утверждению, за военную операцию в Сирии. Собственно, за поддержку Россией Асада поплатились и пассажиры петербургского метрополитена в апреле 2017 года, заявляла прокуратура.

На предложение ввести жертв теракта в социально-экономический обиход государство ответило Захаровой: инициатива нецелесообразна.

Преступление и терпение

Директор ФСБ Александр Бортников назвал катастрофу терактом через две недели, 16 ноября 2015 года. По версии спецслужбы, преступники пронесли бомбу массой не более килограмма в тротиловом эквиваленте в отсек негабаритного багажа самолета А-321 компании «Когалымавиа» и заложили детскими колясками и плетеными сувенирами пассажиров. Взрыв в хвостовой части произошел на высоте 9450 метров, обломки самолета разлетелись на 13 километров, площадь их обнаружения составила 30 квадратных километров.



Фото: Максим Григорьев/ТАСС

При столь подробных вводных результат 60-месячного расследования близок к нулю. По возбужденному в России уголовному делу о террористическом акте (статья 205 УК) потерпевшими признали 380 человек. Сорок из них, преимущественно пожилые, уже умерли.



Делу, вероятно, уготована судьба бесчисленных «глухарей», возбужденных по обстрелам на юго-востоке Украины. Председатель СКР Александр Бастрыкин не приостанавливает дело, регулярно его продлевает, но толку от этого нет. Его подчиненные расписываются в бессилии, кивая на несговорчивый Египет.



«Запросы о правовой помощи исполнены частично только в 2020 году, информация в них о результатах расследования в Египте не отражена, принимаются исчерпывающие меры на ее получение», - пятый год кормят потерпевших отписками. Генеральная прокуратура отвечает в том же духе:

«Исполнение запросов Египтом находится на нашем постоянном контроле».



Каир же не признает катастрофу терактом. Ранее сделанное президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси заявление о взрыве бомбы на борту обесценил министр иностранных дел Самех Шукри. Он сообщил, что господин президент лишь делал предположение.

«Мы [тоже] жертва. В этой трагедии нет нашей вины», - говорил весной 2020-го Шукри, предложив дождаться финала расследования.



Согласие с российской версией отправит на плаху пару-тройку местных министров и, возможно, добьет туристический рынок. После катастрофы А-321 европейские страны быстро восстановили сообщение с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой. Пенять на небезопасность авиаузлов продолжает только Россия.

Упрямство Египта бьет по его туристическим доходам. За пять лет чартерное авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой так и не восстановилось. Эти курорты ежегодно посещали 3 миллиона россиян - столько же туристов в летний сезон принимает Крым.

Официальной причиной отказа России летать на Красное море считается недостаточная, по мнению российской стороны, безопасность авиаузлов.

Иски и компенсации

По российскому законодательству, моральные неустойки можно взыскивать с исполнителей теракта. Нераскрытое уголовное дело обращает гнев родственников на авиакомпанию и страховщика. Прошло пять лет, и борьбу за деньги окутал флер отчаяния.

Отдых погибших туристов обслуживала группа компаний Prince Group, принадлежащая турецкому бизнесмену чеченского происхождения Исмаилу Лепиеву. Принадлежащий ему перевозчик «Когалымавиа» после катастрофы вошел в пике банкротства, а туроператор Brisco стал простым турагентством.



Страховку «Когалымавиа» обеспечивал «Ингосстрах». Как сообщила «Фонтанке» директор юридического департамента страховой компании Татьяна Комарова, к 30 октября 2020 года родственникам погибшим выплачен почти миллиард рублей - 406 миллионов обязательных выплат по страховкам и 586 миллионов по мировым соглашениям, в которые включены компенсации морального вреда, утраченного багажа, расходы на погребение и другие траты.

Мировые соглашения подписал 191 человек. Родственников, заявивших материальные требования гораздо больше, - около полутысячи. Отказавшиеся от мировой разделились на две группы.

В ноябре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве начнет рассмотрение коллективного иска 170 человек о возмещении вреда, причиненного авиакатастрофой. Начальные требования превышали 100 миллиардов рублей. После пересчета в суде первой инстанции они снизились вдвое. Присужденные Замоскворецким судом и утвержденные Мосгорсудом выплаты в общем размере 32 миллиона рублей - некоторым заявителям начислили по 50 тысяч рублей - истцов не удовлетворили.



По данным «Фонтанки», инициаторами этого иска стали адвокаты. В соглашениях с клиентами они прописывали собственные гонорары в размере 40% от полученных выплат.

Присужденные деньги родственники могут ждать очень долго. Замоскворецкий суд признал ответчиком только банкротный «Когалымавиа», и процедура взыскания средств по-прежнему неясна. К перевозчику выстроилась длинная очередь кредиторов, имеющих право на первоочередное взыскание.

Вторая группа родственников погибших - 28 семей - подала иски в суды Каира на общую сумму 90 миллионов долларов.

«Российское законодательство и существующая российская судебная практика не дают возможности взыскивать достойную компенсацию, поэтому мы добивались подчинения спора юрисдикции Египта», - комментировали юристы компании «ДТК Партнерс», представляющие интересы родственников. Ответчиками выступают «Когалымавиа» и страховая компания «Ингосстрах».

Первую попытку вступить в тяжбу на территории Египта родственники провалили. Каирские суды весной 2020 года выносили однотипные решения об отказе в рассмотрении исков. Они посчитали, что личности погибших не установлены. Соответственно, не подтверждены родственные связи истцов с жертвами катастрофы. В ноябре будет вторая попытка.

Туризм и Ростуризм

Кремль безуспешно ждет признания катастрофы А-321 террористическим актом. Каир не сдается. Показателен диалог спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы палаты депутатов Египта Али Абделя Алема в июле 2019 года:

«Хочу обратить ваше внимание на необходимость проведения серьезного расследования авиакатастрофы. В наших общих интересах… найти и покарать тех, кто задумал и осуществил этот чудовищный теракт. Пока террористы остаются безнаказанными, угроза безопасности российских граждан и граждан самого Египта остается», - заявил Володин.

Абдель Аль будто бы пропустил мимо ушей этот ультиматум и ответил:

«Мы готовы услышать мнение российской стороны о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Если есть какие-то замечания, мы готовы их обсудить».

В сентябре 2020 года посол России в Египте Георгий Борисенко в интервью изданию «Daily News Egypt» заявил, что чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх полетят в ближайшее время. В октябре он повторил эту интенцию в интервью арабскому изданию. 29-го числа первые российские чартеры действительно собрались приземлиться на египетских курортах, транзитом через турецкую Анталию. Формально это не запрещено 553-м указом Владимира Путина от 8 ноября 2015 года об остановке авиасообщения между Россией и Египтом. Но последовала жесткая реакция Ростуризма. Он пригрозил туроператорам уголовной ответственностью за перевозку россиян обходным маршрутом.

Россия и Египет возобновили сообщение в 2018 году регулярными рейсами между Москвой и Каиром. В благотворительном фонде «Рейс 9268» считают уступки египтянам дипломатическим поражением.

«Египет до сих пор не извинился за катастрофу, - говорит Ирина Захарова. - Кажется, о страну вытирают ноги. Если мы ничего не можем сделать при гибели 224 человек, то где гарантия, что россияне будут защищены в любой другой ситуации».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

